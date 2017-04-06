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CHP milletvekili Çetin Arık’a saldırı

CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kayseri'de referandum çalışması yürütürken satırlı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan yakalandı, Arık'ın da durumu iyi.

Saygı ÖZTÜRK
14:096 Nisan 2017
Gündem
CHP milletvekili Çetin Arık’a saldırı
CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kayseri'de referandum çalışması yürütürken satırlı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan yakalandı, Arık'ın da durumu iyi.

CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kayseri’ye Bağlı Talas ilçesinde halk oylaması çalışmalarını yürütürken henüz kimliği açıklanmayan bir kişinin saldırısına uğradı.  ‘Referandumda niçin hayır denilmesini’ anlatırken, küfürler ederek milletvekilinin üzerine saldıran satırlı bir kişi, partililerin araya girmesiyle etkisiz hale getirildi.

FOTO: Recep Ulu/ Akvaryum dükkanı sahibi saldırgan gözaltına alındı.

FOTO: Recep Ulu/ Akvaryum dükkanı sahibi saldırgan gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da ağır hakaretlerde bulunan saldırgan, daha sonra polisler tarafından Talas ilçe Emniyet Müdürülüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son güncelleme: 15:0806.04.2017
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