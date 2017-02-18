CHP’li vekilden çarpıcı konuşma

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, toplu taşıma araçlarında kullanılan yakıtlardan ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasına ilişkin yasa teklifi hazırladı. CHP'li Erkek, mecliste yaptığı konuşmada, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, toplu taşıma araçlarında kullanılan yakıtlardan ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasına ilişkin yasa teklifi hazırladı. CHP'li Erkek, mecliste yaptığı konuşmada, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Erkek’in açıklamalarından satırbaşları:

Devlete uygulanacak, millete değil dediniz fakat millete OHAL’i hukuksuz şekilde uyguluyorsunuz. Gazeteciler cezaevinde, akademisyen ihraç ediliyor ve muhalefet boğulmak isteniyor. Siyasetin görevi, sorunları çözmektir.

Sizlerin tek derdi var, başkanlık sistemi… 1 Kasım’dan önce millete döndünüz. Bize tek başına iktidarı verin dediniz. Millet de size güvendi size iktidarı verdi. 1 Kasım’dan sonra terör, şiddet, kaos daha da şiddetlendi.

Saray’ın mutfağında Anayasa değişikliği teklifi hazırladınız. Millet Evet ya da Hayır diyeceksiniz dediniz. Hayır diyenleri terörle ilişkilendirmeye başladınız ve milleti tehdit ettiniz.

15 Temmuz’un sorumlusu iktidar FETÖ-iktidar ilişkisidir. Parlamenter sistemden, başkanlık sistemine geçen tek bir ülke yoktur. 8 ülke var dünyada parlamenter sistemden başkanlığa geçen.