Cinayet hükümlüsü, evindeki gizli bölmede yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D., evindeki minderin altında yapılmış gizli bölmede yakalandı. Diyarbakır Valiliği, operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanan ve bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı bir aracın da ele geçirildiğini açıkladı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Kocaköy ilçesi’ne bağlı Gözebaşı Köyü’nde 5 Mayıs günü saat 06.00´da narkoterör operasyonu kapsamında 2 ayrı ev ve eklentisinde arama yapıldı.

Operasyon sırasında bir evde arama yapan jandarma ekipleri, evdeki minderin altında gizli bir bölme tespit etti. Minderleri kaldıran ekipler, yer altına kazılmış 2×2 metre genişliğinde ve 1.5 metre yüksekliğinde gizli bir bölmeye ulaştı. Gizli bölmenin kapağını açan jandarma ekipleri, hakkında ‘Kasten adam öldürme’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D.’yi, ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakaladı.

Diyarbakır Valiliği’nden operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, aynı köyden A.G.’nin evinin bahçesinde ekili 162 kök kenevir bitkisi tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:

“Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip,bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı 1 araç bulunmuştur. Öte yandan Gözebaşı mülki sınırları içerisinde Karşıyaka mevkiinde menfez altına gizlenmiş halde jelikan bidon içerisinde 30 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddeye el konulmuş olup, gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere devam edilmektedir.”

DHA