Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları.

Bu işin aslında Fırat Kalkanı Harekatı’nın isim olarak nitelendirdiğimiz birinci kısmı bitti. Bu yol haritasının adı konmayan ikinci, üçüncü etapları olacak. Bu olayın Irak boyutu var. Irak’ta Telafer, Sincar olayı var, oralarda soydaşlarımız var. Musul’da soydaşlarımız var. Bir üs olarak çalışmalarını yürüten askerimiz var. Şu anda bu üssümüzde özellikle Ninova Muhafızları dediğimiz bu muhafızların yetiştirme görevi devam ediyor.

Şu ana kadar ciddi manada orada eğitim yaptılar. Bu eğitimle beraber zaman geldi, Peşmergelere yönelik eğitimler yaptırıldı. Bu çalışmalar kararlı bir şekilde sürüyor. Bu süreçte DEAŞ üst üste ciddi darbeler aldı. Üzerinde durmamız gereken bir konu Haşdi Şabi meselesi. Bu terör örgütü Irak Meclisi’nden terör örgütü olmadığı şeklindeki bir oylamayla geçti ve biz gerek sayın Başbakan gerekse bizler ben Haşdi Şabi’yi eğer bu bölgede aktif olarak kullanacak olursanız bu sıkıntı yaratır diye uyarılarımızı yaptık. Sincar’da aslında ikinci bir Kandil oluşturma gayretleri var. Orada 2500 kadar PKK’lı var. Irak’ta aslında mezhebe dayalı bir Pers milliyetçiliğine yönelik İran’a bir destek oluşturuluyor. Yayılmacılık hareketi Pers milliyetçiliği perspektifinde. Bir mezhep anlayışıyla bunu yayıyorlar. Uluslararası camiada bu işin çok daha farklı yerlere kaydığını göreceğiz. Bugün Suriye’nin başında bulunan kişi aslında Şia değildir.

Bütün bu yapı içerisinde ne yazık ki Suriye’de devam eden bu mücadelede DEAŞ devamlı zemin kaybediyor. Fakat merkezi yönetim kimin zemin kaybettiğine bakmıyor, ben ne kazanıyorum buna bakıyor. Münbiç meselesinde şu anda orda DEAŞ diye birşey kalmadı ama oraya bazı güçler zorla PYD ve YPG’yi sokmaya çalışıyor. Son dönemde insani yardım adıyla Rusya, ABD ve Türkiye olarak biz de gittik. Oradaki bazı mahalleleri bizler de almış durumdayız. Derdimiz orada bayrak sallamak değil. Münbiç’in gerçek sahibi ağırlık olarak Araplardır, Münbiçliler oraya gelsin yerleşsin. ABD-Rusya’nın teröristlerle işi olmasın isteriz. DEAŞ denen terör örgütünü buralardan atmaya bizim gücümüz yetmiyor mu ki PYD/YPG’yi yanımıza alacağız. Bunlar hala Genelkurmay Başkanları nezdinde konuşuluyor. Nihai karar yok, görüşmeler devam ediyor. Mekanlar ilk

KONTROLLÜ DARBE İDDİASI

Gayriahlaki bir yaklaşımdır. Bir defa benim Marmaris’ten hareket ettiğim andan önce yaptığım bir açıklama var. Kontrollü darbe girişimini kimden nasıl kaçta aldığımı ispat etmesi gerekir. Marmaris’ten kaldığım yerden ayrılıyorum ve ayrılmadan önce orada kaldığım yerin ev sahibi bana tabii ‘Ya Cumhurbaşkanım, elimizde başka imkanlar var. İsterseniz sizi başka yere götürebiliriz’ dedi. Ben ya Ankara ya da İstanbul’a ulaşacağım dedim.

Kampanyamızı başlattığımız günden bugüne ‘evet’ tırmanışa devam ediyor. Meydanların dilini biraz bilirim. Ömrüm buralarda geçti. Meydanlar şuan bunu söylüyor. Kamuoyu araştırmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ben inanıyorum ki bu hafta çok daha belirleyici olacak. Örneğin yarın… Ben Bursa’dayım. Cumartesi İstanbul, Pazar günü İzmir var. Akşamları televizyon programları da devam edecek. Sayın Başbakan’ın da mitingleri var. Sayın Bahçeli’nin meydan mitingleri var. Bunun yanında televizyon programları da olacak. Cuma gününü atladım. Cuma günü de Adana ve Hatay’a çıkacağız. Bu haftayı bu şekilde geçirdikten sonra sonraki hafta da aynı yoğunluk olacak. Son iki hafta inanıyorum ki ‘evet’ tırmanışını daha da arttıracağız. Kar topu çığ haline geldi.

16 Nisan inşallah bir milat olacaktır. Bir şey karıştırılıyor. 17 Nisan’dan itibaren bu anayasa değişikliği tümüyle uygulamaya girmeyecek. Asıl uygulama şüphesiz 2019 seçimi ile birlikte olacak. 2019’dan sonra şu anki paket geçerli olacak.