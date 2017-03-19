Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan plaka tahdidi isteyen servisçilere tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben tabi kardeşlerimden tahdit ifadesinin yerine, 'adalet, adalet, adalet' demelerini beklerdim. Tahdid dediğiniz zaman bu adil olmaz. Bu sizin hakkınız değil ki. Kusura bakmayın, olmaz böyle bir şey. Adil olacağız. Kimse kapris yapıp, bu kaprislere ülkeyi alet etmesin. Şunu bilmenizi isterim. Tayyip Erdoğan verdiği bir sözün arkasında durur. Ben plaka sorununuzu halledeceğim sözünü verdim. Tahditli plaka sözü vermedim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben tabi kardeşlerimden tahdit ifadesinin yerine, 'adalet, adalet, adalet' demelerini beklerdim. Tahdid dediğiniz zaman bu adil olmaz. Bu sizin hakkınız değil ki. Kusura bakmayın, olmaz böyle bir şey. Adil olacağız. Kimse kapris yapıp, bu kaprislere ülkeyi alet etmesin. Şunu bilmenizi isterim. Tayyip Erdoğan verdiği bir sözün arkasında durur. Ben plaka sorununuzu halledeceğim sözünü verdim. Tahditli plaka sözü vermedim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması etkinliğine katıldı. Saat 16:00’da spor salonuna gelen Erdoğan coşkuyla karşılandı. ‘Evet’ yazılı dövizler taşıyan esnaflar Cumhurbaşkanına sevgi gösterilerinde bulundu. “Başkan Erdoğan” sloganları altında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına servisçilerin plaka tahdidi isteği damgasını vurdu.

“Az önce Genelsekreteriniz bir mektup bizlere verdi. Mektubu okudum. Ve tekrar mektubu Büyükşehir Belediye Başkanıma verdim” diyerek bazı servisçi esnafının sorunlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendilerine, arkadaşlarımızla görüşmelerini yapmak suretiyle bunu bir yere inşallah bağlayacaklar.”dedi.

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“TAHDİT İFADESİNİN YERİNE, ‘ADALET’, ‘ADALET’, ‘ADALET’ DEMELERİNİ BEKLERDİM”

Salonun büyük bölümünü dolduran servisciler bu kez ‘Tahdid’ şeklinde slogan atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine, “Ben tabi kardeşlerimden ‘tahdid’ ifadesinin yerine, ‘adalet’, ‘adalet’, ‘adalet’ demelerini beklerdim. ‘Tahdid’ dediğiniz zaman bu adil olmaz. Bizim burada yapmamız gereken nedir? Burada, plakalarda yeni bir düzenleme ile mevcudu güvence altına almak, koruma altına almak. Ama bundan sonraki sürece yönelik de belediyenin yapacağı düzenlemenin önünü açmak. Çünkü bundan kimler istifade ediyor? Bir, öğrencilerim. Kimin çocukları bu öğrenciler? Bizim çocuklarımız. Bu işe ‘tahdid’ getirdiğimiz zaman, bu işin faturası kime olacaktır? Tüm bu ülkedeki yavrularımıza olacaktır. Aynı şekilde servis taşımacılığında bütün maliyetler biranda bunlar da şişecektir, yükleselecektir. Ben şuna inanıyorum. Biz bir olacağız diri olacağız. Beraber olacağız, kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri üzerine bazı serviscilerin salonu boşalttığı görüldü. Bunun üzerine aynı konuya tekrar değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer ben size plaka tahdidi sözü verdiysem, o günün konuşmaları her şey ortada. Gelin, ben bunun arkasında dururum. Benim böyle bir sözüm yok.” dedi.

“KİMSE KAPRİS YAPIP, BU KAPRİSLERE ÜLKEYİ ALET ETMESİN”

Erdoğan tepkisini şu sözlerle sürdürdü: Kardeşlerim, eğer plaka tahdidi dediyseniz, eğer böyle bir adım atılırsa, burada en büyük bedeli kim öder? Çocuklarımız öder. Firmalar öder. Ve hak etmediğiniz birşeyi kusura bakmayın hak olarak size veremeyiz. Kusura bakmayın. Plaka konusunda yapılan görüşmelerde şuanda ayrıca bir çeşitlendirme ile mevcut plakaların, farklılık arz eden noktaya getirilmesi noktasında görüşmelerde bir adım atılıyor. Yeni verilecek plakalarda belediye kendi sürecini işletiyor. Ama buna ‘tahdid’ koyduğunuz anda, biranda piyasalar fırlayacak, gidecektir. Bu sizin hakkınız değilki. Kusura bakmayın, olmaz böyle birşey. Adil olacağız. Kimse kapris yapıp, bu kaprislere ülkeyi alet etmesin. Şunu bilmenizi isterim; Tayyip Erdoğan, verdiği bir sözün arkasında durur. Ve ben o günkü konuşmamı, tekrar çıkartacağım kayıtlardan. Ve kayıtlardan çıkartarak, o gün size tahdidli plaka bir söz verdiysem, arkasında duracağım ve belediye başkanımıza bunu tekrar bunu söyleyeceğim. Ben plaka sorununuzu halledeceğim sözünü verdim. Tahdidli plaka sözü vermedim.

DHA