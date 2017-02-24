Darbeci eşine boş gün kıyağı!

15 Temmuz'aki hain darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığındaki (ÖKK) darbecileri organize eden iki isimden biri olan yarbay Mehmet Ali Çelik’in edebiyat öğretmenliği yapan eşi A. Çelik, görevli olduğu okulda müdür tarafından Cebeci Şehitliğini öğrencilere gezdirmekle görevlendirildi. Okuldaki öğretmenlerin boş ders günü olmamasına karşın, okul müdüresi Eda Özaltun tarafından eşini cezaevinde ziyaret edebilmesi için A.Çelik’in Salı günkü ders programlarını boşalttığı, bu nedenle Özaltun hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddia edildi.

15 Temmuz'aki hain darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığındaki (ÖKK) darbecileri organize eden iki isimden biri olan yarbay Mehmet Ali Çelik’in edebiyat öğretmenliği yapan eşi A. Çelik, görevli olduğu okulda müdür tarafından Cebeci Şehitliğini öğrencilere gezdirmekle görevlendirildi. Okuldaki öğretmenlerin boş ders günü olmamasına karşın, okul müdüresi Eda Özaltun tarafından eşini cezaevinde ziyaret edebilmesi için A.Çelik’in Salı günkü ders programlarını boşalttığı, bu nedenle Özaltun hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddia edildi.

Ankara Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi'nde geçici yetkiyle müdür olan Eda Özaltun'un okuldaki öğretmenler arasında yaptığı bir görevlendirme tartışma konusu oldu. Müdüre Özaltun, kalkışma sırasında ÖKK'daki darbecileri organize eden isimlerden Yarbay Mehmet Ali Çelik'in edebiyat öğretmenliği yapan eşi A. Çelik'i, öğrencilere Cebeci askeri şehitliğini gezdirme görevi verdi. Özaltun'un, öğretmen Çelik'in, eşini cezaevinde ziyaret edebilmesi için Salı günkü ders programını boşalttığı, bu nedenle de idari soruşturma geçirdiği öne sürüldü. Özaltun'un ayrıca daha öne başka bir soruşturma nedeniyle açığa alındığı, ancak Ankara Valiliğince yeniden geçici yetkiyle görevine atandığı iddia edildi.