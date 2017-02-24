Darbeci eşine boş gün kıyağı!

Ankara Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi'nde geçici yetkiyle müdür olan Eda Özaltun'un okuldaki öğretmenler arasında yaptığı bir görevlendirme tartışma konusu oldu. Müdüre Özaltun, kalkışma sırasında ÖKK'daki darbecileri organize eden isimlerden Yarbay Mehmet Ali Çelik'in edebiyat öğretmenliği yapan eşi A. Çelik'i, öğrencilere Cebeci askeri şehitliğini gezdirme görevi verdi. Özaltun'un, öğretmen Çelik'in, eşini cezaevinde ziyaret edebilmesi için Salı günkü ders programını boşalttığı, bu nedenle de idari soruşturma geçirdiği öne sürüldü. Özaltun'un ayrıca daha öne başka bir soruşturma nedeniyle açığa alındığı, ancak Ankara Valiliğince yeniden geçici yetkiyle görevine atandığı iddia edildi.