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Demirtaş’ın açlık grevi için flaş adım

TBMM İdare Amiri ve HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Adalet Bakanından randevuyu Pervin Buldan talep etmişti. Pazartesi bizi kabul edebileceğini söyledi” dedi.
14:4431 Mart 2017
Gündem
Demirtaş’ın açlık grevi için flaş adım
TBMM İdare Amiri ve HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Adalet Bakanından randevuyu Pervin Buldan talep etmişti. Pazartesi bizi kabul edebileceğini söyledi” dedi.

Sırrı Süreyya Önder, HDP Muş milletvekili Burcu Çelik ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Önder, son bir buçuk yılda 5 bini aşkın partilinin uyduruk gerekçelerle cezaevinde atıldığını söyleyerek, “Bugün açlık grevlerine bakarken bu olguyu gözden uzat tutmamak durumundayız. Eş Genel Başkanımız Sayın Demirtaş ve milletvekili arkadaşlarımız, cezaevindeki tüm mahkumlara dönük bu adaletsiz uygulamaları görünür kılmak için açlık grevine başladılar” ifadelerini kullandı. Önder, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşüp görüşmeyecekleri sorusu üzerine randevu talep ettiklerini söyledi. Önder, “Son olarak dün Sayın Pervin Buldan’a dönüldü. Randevuyu Pervin Buldan talep etmişti. Pazartesi bizi kabul edebileceğini söyledi. Pazartesi görüşmeyi ümit ediyoruz” dedi. (İHA)

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