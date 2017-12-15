Dersimiz metro!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'da açılışını yapacağı Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun açılış törenine öğrencilerin götürülmesine veliler tepki gösteriyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ders saatinden feragat edip katılıma dahil olacak öğrencilerin velilerinden imzalı kağıt istedi. Bazı veliler "imza atsak da atmasak da bizi fişliyorlar mı?" yorumu yaptı.

Oğlunun ders saatinde metro açılışına götürülmek istenmesine tepki gösteren bir veli, kendisi gibi pek çok velinin bu sebeple çocuğunu okula göndermediğini belirtiyor. Bazı veliler ise atacakları ve atmayacakları imzalar ile kendilerinin fişlendiğini iddia ediyor. Bir başka veli ise tepkisini şu cümlelerle ifade ediyor; “Ben Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi’nde okuyan bir öğrencinin velisiyim. Oğlum dün akşam bunu imzalamam için bana getirdi. Öğretmenleri özellikle zorunludur demiş, şok oldum. Bu yüzden okula gitmesine izin vermesem de bu durum beni sinirlendirdi. Lütfen sesimizi duyurun. Oğlumun zora düşmemesi için kimliğimin gizli kalmasını rica ederim. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler”.

SADECE O OKUL DEĞİL

Şikayetlerin ardından telefon ile ulaştığımız Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi’nden bir yetkili ise velilere gönderilen onay kağıtlarının okul yönetimince değil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderildiğini belirtti. Aynı yetkili onay kağıtlarının sadece kendi okullarına değil, Üsküdar’daki başka okullara da gönderildiğini açıkladı.

BİR AÇILIŞ KLASİĞİ: OTOBÜSLE PERSONEL TAŞINDI Açılışı yılan hikayesine dönen Üsküdar-Sancaktepe metro hattının ilk etabının açılışı için kamunun bütün imkanları seferber edildi. İBB personeli otobüslerle açılış törenine taşındı, olağan meclis oturumu da 4 saat erken yapıldı. CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, kamu kaynaklarının bu şekilde kullanılmasına tepki göstererek, 'hafta sonu olsa önemli değil. Personelin mesai saatlerinde dışarı mitinge götürülmesi doğru değil. Bu insanlar işe İstanbul'a hizmet için mi yoksa mitingden mitinge koşmak için mi alındılar' dedi. Özlem GÜVEMLİ / İSTANBUL Açılışı yılan hikayesine dönen Üsküdar-Sancaktepe metro hattının ilk etabının açılışı için kamunun bütün imkanları seferber edildi. İBB personeli otobüslerle açılış törenine taşındı, olağan meclis oturumu da 4 saat erken yapıldı. CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, kamu kaynaklarının bu şekilde kullanılmasına tepki göstererek, 'hafta sonu olsa önemli değil. Personelin mesai saatlerinde dışarı mitinge götürülmesi doğru değil. Bu insanlar işe İstanbul'a hizmet için mi yoksa mitingden mitinge koşmak için mi alındılar' dedi. Özlem GÜVEMLİ / İSTANBUL

AÇILIŞ SAAT 15.00’DA

Toplu ulaşımda önemli bir hat olacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabının açılışı bugün saat 15.00’da düzenlenen tören ile gerçekleşecek. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.