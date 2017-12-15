Dersimiz metro!

Oğlunun ders saatinde metro açılışına götürülmek istenmesine tepki gösteren bir veli, kendisi gibi pek çok velinin bu sebeple çocuğunu okula göndermediğini belirtiyor. Bazı veliler ise atacakları ve atmayacakları imzalar ile kendilerinin fişlendiğini iddia ediyor. Bir başka veli ise tepkisini şu cümlelerle ifade ediyor; “Ben Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi’nde okuyan bir öğrencinin velisiyim. Oğlum dün akşam bunu imzalamam için bana getirdi. Öğretmenleri özellikle zorunludur demiş, şok oldum. Bu yüzden okula gitmesine izin vermesem de bu durum beni sinirlendirdi. Lütfen sesimizi duyurun. Oğlumun zora düşmemesi için kimliğimin gizli kalmasını rica ederim. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler”.
SADECE O OKUL DEĞİL
Şikayetlerin ardından telefon ile ulaştığımız Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi’nden bir yetkili ise velilere gönderilen onay kağıtlarının okul yönetimince değil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderildiğini belirtti. Aynı yetkili onay kağıtlarının sadece kendi okullarına değil, Üsküdar’daki başka okullara da gönderildiğini açıkladı.
AÇILIŞ SAAT 15.00’DA
Toplu ulaşımda önemli bir hat olacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabının açılışı bugün saat 15.00’da düzenlenen tören ile gerçekleşecek. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.