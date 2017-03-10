‘Destici’nin kararı, BBP’yi bağlamaz’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan Kızıldağ, referandum ile ilgili partide yapılan istişare toplantısında 'Hayır' sonucunun çıkmasına rağmen Genel Başkan Mustafa Destici'nin 'Evet' açıklamasında bulunduğunu öne sürdü. Kızıldağ, "Bu karar; Büyük Birlik Partisi'ni bağlayacak bir karar değildir. Partiyi bağlayacak bir karar olmuş olsaydı teşkilatlarımızın ortaya koyduğu tavır ve iradeden oluşan 'Hayır' açıklamasını yapması lazımdı" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan Kızıldağ, referandum ile ilgili partide yapılan istişare toplantısında 'Hayır' sonucunun çıkmasına rağmen Genel Başkan Mustafa Destici'nin 'Evet' açıklamasında bulunduğunu öne sürdü. Kızıldağ, "Bu karar; Büyük Birlik Partisi'ni bağlayacak bir karar değildir. Partiyi bağlayacak bir karar olmuş olsaydı teşkilatlarımızın ortaya koyduğu tavır ve iradeden oluşan 'Hayır' açıklamasını yapması lazımdı" dedi.

16 Nisan’da yapılacak referandumda oylanacak Anayasa değişikliği teklifinin kişiye özel ve Ak Parti’nin ömrünü uzatacak bir teklif olduğunu savunan Hasan Kızıldağ, bununla ilgili partide 45 gündür bir istişare yapıldığını söyledi. Kızıldağ, “Bu toplantıya katılan kadın kollarımız, Alperen ocaklarımız, Avrupa Türk Birliği Federasyonumuz, kurucular kurulu üyelerimiz, MKYK üyelerimiz ve il başkanlarının yapmış olduğu istişare sonunda çıkan netice, yüzde 99 ölçüsünde ‘Hayır’dır” dedi.

İLGİLİ HABER BBP'de Destici'ye büyük tepki

‘İHANETE ORTAK OLMAYIZ’

Genel Başkan Destici’nin kendisine taahhüt de verdiğini ifade eden Kızıldağ, şunları söyledi:

“Genel Başkanımız bana ‘Bu parti tek adam partisi değildir. İstişarede çıkan sonucu açıklarım’ taahhüdünde bulunmuştu. Lakin bugün yapmış olduğu açıklama bunun tam tersi yönünde bir açıklama oldu. Dolayısıyla bu karar sadece temsili bir karar, Büyük Birlik Partisi’ni bağlayacak bir karar değildir. Partiyi bağlayacak bir karar olmuş olsaydı teşkilatlarımızın ortaya koyduğu tavır ve iradeden oluşan ‘Hayır’ açıklamasını yapması lazımdı. Bizi hayrete düşürmüş olan bu durumu sayın Genel Başkan’ın sarayla yapmış olduğu görüşme sonrası tavır değiştirdiğini görmekteyiz. Ne konuşuldu ne edildi bu da manidardır. Dolayısıyla biz memleket ve millet meselesi adına hiçbir ihanete ortak olmayız. Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşları hiçbir kötü kararın altına imza atma ve memleketimizi sıkıntıya sokacak böyle bir sürece de destek vermez.”

İLGİLİ HABER Destici: 'OHAL, Nisan başında kalksın'

‘TEŞKİLATLAR KAZAN KALDIRDI’

BBP İl Başkanı Hasan Kızıldağ ayrıca, Destici’nin açıklamasına birçok il teşkilatının da karşı çıktığını savunarak, “Bugün sadece Kahramanmaraş teşkilatı olarak değil birçok teşkilatımız kazan kaldırmış durumda, her yerde teşkilatlarımız farklı farklı açıklamalar yapılmakta ve eminim ki teşkilatlarımız bu hafta sonu Ankara’da toplanarak genel merkezimizi protesto edecek bir tavır sergileyecektir. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının kararının bu olmadığını beyan edeceklerdir” dedi.

ŞENDİLLER: SARAYDA NE KONUŞULDU?

BBP’den 19’uncu Dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan Ökkeş Şendiller ise Kızıldağ’ın açıklamalarına katıldığını belirterek partililerin referandumda ‘Hayır’ diyeceğini kaydederek, şunları söyledi:

“Büyük Birlik Partisi iki sebepten dolayı Anayasa değişikliğine olumlu bakmadı. Birincisi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun şahadetinden dolayı mevcut hükümetin tutumları en büyük sebep oldu. Bildiğiniz gibi arma- kurtarma sabote edildi, Muhsin Yazıcıoğlu’nun davasına bakan ve bu konuda onun aleyhinde karar veren kamu görevlilerinin tümü bu zamana kadar mükafatlandırıldı. Mevcut hükümet ayrıca bu konunun kapatılması için bu zamana kadar uğraştı. 105 Temmuz’dan hemen önce Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Yazıcıoğlu’nun davasıyla ilgili takipsizlik kararı verdi ve şu ana kadar da daha kapağı kaldırılmadı. Her erken kalkan AK Partili ve yetkili ‘Muhsin Yazıcıoğlu’nun katillerini bulduk’ diyor. Ben buradan çağrıda bulunuyorum, bu lafı istismar için kullanmayın. Muhsin Yazıcıoğlu’nu kim katlettiyse, onların deyimiyle FETÖ olur, bir başkası olur kim olursa olsun bunu bulmak devletin ve hükümetin vazifesidir. Bunu bulmamışken, 15 Temmuz öncesi dosyayı kapatıp 7 aydan beri açılmamışken BBP’den ‘Evet’ oyu beklemek kimsenin akıl karı değildir. O zaman partinin Genel başkanı Sayın Mustafa Destici neye dayanarak partinin kurularının kararına ters olarak böyle bir açıklamayı niye yaptı, bunun pazarlığında ne var, sarayda ne görüşüldü, Muhsin Yazıcıoğlu dosyası gündeme geldi mi gelmedi mi onun açıklamasını istiyoruz.” DHA