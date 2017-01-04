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Direksiyon başında ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilin direksiyonunda ölü bulundu.
22:224 Ocak 2017
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Direksiyon başında ölü bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilin direksiyonunda ölü bulundu.

Olay, Derbent Barajı yakınlarında bulunan Orman İşletme odun deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde duran 55 NM 347 plakalı otomobilin direksiyonunda hareketsiz halde duran Şaban Aylan'ı (61) gören depodaki görevliler durumu jandarma ve 112 Acil Servise bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından ceset, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. iha

Son güncelleme: 22:2404.01.2017
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