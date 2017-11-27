“Dur” ihtarına ateş ederek karşılık verdiler

Ankara'da polisin “dur” ihtarına ateş ederek karşılık veren kişiler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı, polis aracına çarparak duran otomobildeki bir kişi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

Altındağ Ulucanlar bölgesinde devriye atan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Polis ekibinin “dur” ihtarında bulunduğu otomobildekiler silahla ateş açarak kaçmaya başladı. Kaçan otomobil Kale Mahallesi Can Sokak’ta polis aracına çarparak durdu. Otomobil içerisinden çıkan iki kişi koşarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerinin takibi sonucu Rıdvan K. kısa sürede yakalandı.

İZİNİ KAYBETTİRDİ

Kimliği henüz belirlenemeyen diğer kişi ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Yapılan incelemede şüphelilerin kaçmaya çalıştığı otomobilin de düz kontak yapılarak çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İHA