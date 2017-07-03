Ege ve Akdeniz’de orman yangıları

Yaz mevsiminin gelmesiyle ciğerlerimiz de yanmaya başladı. Çanakkale, İzmir ve Antalya'daki orman yangını devam ediyor. Antalya'daki yangının bugün 'söndürülebileceği' açıklandı. İşte ormanlarımızdaki yangınlarda son durum.

Türkiye son bir haftadır ormanlarımızda çıkan yangınları endişeli gözlerle izliyor. Şu an Ege ve Akdeniz bölgelerinde halen 3 orman yangını mevcut. İşte son tablo;

ÇANAKKALE’DEKİ YANGIN SÜRÜYOR

Çanakkale’nin Ezine İlçesi’ne bağlı Karagömlek Köyü yakınlarındaki tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, sabaha kadar süren çalışmalara rağmen kontrol atına alınamadı. İlk belirlemelere göre 30 hektar orman kül oldu. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, dün saat 12.30 sıralarında Ezine İlçesi’ne bağlı Karagömlek Köyü yakınlarında tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangının, devam ettiğini ve halen kontrol altına alınamadığını söyledi. Gece kara ekiplerinin sabaha kadar devam ettiği söndürme çalışmalarına, bu sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter katıldı. Ulusoy, yangının şu anda Ayvacık İlçesi’ndeki Akçin Barajı’nın kuzey batısında devam ettiğini söyledi. İki yangın söndürme helikopterinin yanı sıra karadan da 18 arazöz, 10 su tankeri ve 5 dozer ile 200 personelin söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ulusoy, ilk belirlemelere göre 30 hektar orman alanının kül olduğunu açıkladı. Dozerlerin açtığı şerit ile yangının daha fazla yayılmasının önlenmeye çalışıldığını belirten Ulusoy, şu an itibariyle havanın rüzgar bakımından düne göre daha sakin olduğunu, yangını da en kısa sürede kontrol altına almaya çalıştıklarını kaydetti. Öte yandan dün akşam saatlerinde önlem amacıyla kısa süreliğine boşaltılan Ayvacık İlçesi’nin Misvak Köyü’nde alınan önlemlerin ardından köylüler evlerine döndü.

İZMİR’DEKİ YANGIN DA SÜRÜYOR

İZMİR’in Menderes ilçesinde, kırsal Deliömerli Mahallesi bölgesinde başlayan orman yangını üçüncü günde de sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte sarp bölgede devam eden yangını söndürme çalışmalarına hava unsurlarıyla tekrar başlandı. Menderes’in Deliömerli Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan, aşırı sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, 800 hektar civarında orman alanını kül etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dün (pazar) sabah saatlerinde bir söndürme helikopteri su almak isterken Tahtalı Barajı’na düştü. Helikopterdeki 5 mürettebat sağ kurtuldu. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, ardından taburcu edildi. Dün, gün boyu devam eden yangının etrafı çevrildi. Gece de iç bölgelerde kalan kısımların yanmasıyla süren yangın, henüz söndürülemedi. Başladığı noktaya yakın olan Demiömerli Mahallesi bölgesine tekrar geri dönen yangının, sarp arazide sürdüğü, ancak artık yayılma tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Söndürme çalışmalarına, yangının sarp bölgede sürmesi nedeniyle, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan helikopter ve amfibi uçaklarla devam edildiği bildirildi. Kara ekipleri de soğutma çalışmalarına devam ediyor.

ANTALYA KAŞ İÇİN ZAMAN VERİLDİ: BUGÜN SÖNDÜRÜLÜR

ANTALYA’nın Kaş İlçesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Kasaba Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde, Kaş merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Akörü Mahallesi’ne bağlı Kuzularyanı mevkiindeki ormanlık alanda dün saat 14.30’da yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankeri ve 30 orman işçisi ile vatandaşlar müdahale ediyor.

Antalya’nın Kaş İlçesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

Kasaba Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde, Kaş merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Akkörü Mahallesi’nde çıkan orman yangına, 3 söndürme helikopteri, 1 yangın söndürme uçağı, 25 arazöz, 4 dozer, 2 su tankeri ve 100’e yakın orman işçisi ile vatandaşlar müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin yakınlardaki yerleşim yerleri ve seralara ulaşmaması için yoğun çaba gösteriyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk ve Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar da olay yerine giderek söndürme çalışmalarını takip etti. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın sürekli yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Kaş’taki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonunda bu saban 06.00 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk “Anormal bir hava olmaz, fırtına çıkmaz ise buradaki yangın bugün söndürülür” dedi.

(DHA)