Enis Berberoğlu kayınpederinin cenazesinde konuştu

Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, hayatını kaybeden kayınpederi Murat Aydın'ın cenazesine katıldı. Berberoğlu cenazede yaptığı konuşmada "Benim gibiler için yollara düşenlere teşekkür ederim" dedi.

MİT TIR’ları davasından tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, kayınpederinin cenazesine katılmak için Maltepe Cezaevi’nden izinli çıktı.

Geniş güvenlik önlemleri altında cezaevinden minibüs ile çıkarılan Berberoğlu cenaze törenin yapılacağı Gaziosmanpaşa’ya götürüldü.

Küçükköy Merkez Camii’ne getirilen Berberoğlu’nu eşi Oya Berberoğlu karşıladı. Enis Berberoğlu, babasını kaybeden eşi Oya Berberoğlu’na sarıldı. Cenazeye çok sayıda CHP milletvekili de katıldı.

Murat Aydın'ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Küçükköy Merkez Cami’sinden kılınacak olan namazın ardından Kılyos’ta defnedilecek.



BERBEROĞLU: BENİM GİBİLER İÇİN YOLA DÜŞENLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Cami avlusunda kısa bir açıklama yapan Berberoğlu,” Bakanlıkların çok hızlı çalışması sayesinde, ailemin acısını paylaşmak üzere, cenazeye yetiştim. Çok üzgünüm. Murat Aydın, köy enstitüsü mezunu. Yıllarca öğretmenlik yapmış bir aydınlık savaşçısıydı. Kendisi bana Oya’yı hediye etti. Ben de ona bir torun vererek bir ölçüde karşılığını verdim. Durumum malum. Burası bir cenaze. Buna uygun davranmamız gerekiyor. Siyaset konuşmak istemiyorum. Sadece, benim gibiler için adalet uğruna yollara düşenlere çok minnettarım, çok teşekkür ederim” dedi.