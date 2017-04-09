Örtülü darbe iddiasına kasetli yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilere sesleniyor. Erdoğan konuşmasının başında 'Biz Evet diyoruz ama Hayır diyeni de anlayışla karşılıyoruz' diye konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun örtülü darbe iddiasına, darbe ile ilgisi olmayan bir skandalı hatırlatarak yanıt verdi. Örtülü darbe diyor ya. Bunların oturduğu koltuklar sipariş. Bunlar siyasetin içinde yoğrula yoğrula kazıyarak gelmediler. Siparişle geldiler, bir kaset bir CD, öyle geldiler.

Biz evet diyoruz ama Hayır diyeni de anlayışla karşılıyoruz. Biz buyuz

Bu sadece kaset genel başkandır. Mağlum kasetle geldi. 7 kere seçim kaybetti, 8’inciyi kaybetmeye hazırlanıyor.

Bu yine gitmez ha..

Örtülü darbe diyorya. Bunların oturduğu koltuklar sipariş, Bunlar siyasetin içinde yoğrula yoğrula gelmediler. Siparişle geldiler, bir kaset bir cd, öyle geldiler.

Bunların milli iradeye, İzmir’e hiç saygıları yok. Çünkü düşman denize dökülürken İzmir cayır cayır yanıyordu.

Artık diyoruz. Artık cumhurbaşkanı başbakan olmasın diyoruz. Artık sadece cumhurbaşkanı olacak. Anladın mı Kılıçdaroğlu…

16 Nisan’da bu maddeler kabul edilmedi ne olacak. Hiçbir şey olmayacak. Aynı sıkıntılar sürecek.

Ahmet Necdet Sezer, Ecevit aynı görüşü paylaşmıyor muydu? Sezer Anayasayı fırlatmadı mı? Ekonomi batmadı mı? Aynı şey olacak.

Bene bak arkidiş diyerek bıktık artık sizin yalanlarınızdan diyerek sandığa gömüyor mu?