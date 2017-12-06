Erdoğan: Yanlış bir adım infial yaratır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenlendi ve ABD'nin Kudüs kararına ilişkin açıklamalar yaptı.

Erdoğan açıklamasında ABD’nin Kudüs kararına ilişkin konuştu. Erdoğan “Atılacak bir adım infiale neden olabilir Kudüs tüm Müslümanların gözbebeğidir. Trumb’ın kararı bölgede yeni çatışmaları tetikler’ dedi. Kral Abdullah ise “Kudüs’ün hukuki statüsünü değiştirecek adım atılmamalı’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi.

Erdoğan görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu:

“Kardeşim Kral Abdullah ile bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele aldık. En önemli başlık Kudüs’teki gelişmelerdi. Kudüs’ün kutsiyetinin ve tarihi muhafızası konusunda Ürdün’le aynı düşüncedeyiz. Kudüs’ün statüsü konusunda atılacak yanlış adım İslam aleminde infiale neden olacaktır. Bu barış zeminini dinamitleyecek. Yeni çalışmaların fitilini ateşleyecektir.

Bölgemizin huzur barış vegüvenliği iç politik hesaplara kurban edilemez. Ortadoğu’daki istikarar için yegane yok bağımsız bir Filistin’in başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıdır. 13 Aralık’ta liderler toplantısı yapılacak, bir sonuç bildirgesini oradan dünyaya açıklayacağız. İslam dünyasının Kudüs için bir ve beraber hareket etmesi önemlidir.

Buradan tüm dünyaya şu çağrıyı yapmak istiyorum; Kudüs’ün hukuki statüsünü değiştirecek adımlardan uzak durulmalıdır. Böyle bir adım terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecektir.”