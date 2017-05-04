Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinden dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Putin, Suriye’de Kürt devletine olumlu bakmıyor. Putin, askerimiz böyle bir şey içinde olamaz dedi. Putin, PKK ve PYD’ye silahlarımız verilemez dedi.” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın Soçi kentinden dönüşü uçakta gazetecilere konuştu.

“Elimizde fotoğraflar vardı, Putin’e takdim ettik” diyen Erdoğan, Putin’in ‘Askerlerimiz böyle bir işin içinde olamaz’ dediğini aktardı.

Erdoğan, Suriye’de ‘çatışmasızlık bölgesi’ şeklinde yeni bir kavram oluştuğunu belirterek, “Çatışmasızlık olursa Suriye işi çözülür” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Astana görüşmelerini çok önemsediğini vurguladı. Rusya’nın domates ambargosuyla ilgili Erdoğan, “Gerekirse alternatif pazarlar da bulunur. Karar oradaki üreticileri korumak adına” diye konuştu.