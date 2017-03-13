Erdoğan: ‘Halk 100 bin kişi ile aday gösterebilir’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel televizyon ortak yayınında gündemdeki gelişmelere ilşkin açıklamalarda bulunuyor.

Canlı yayında Anayasa değişiklik teklifini anlatan Erdoğan, 600 milletvekili sayısına itiraz eden Kılıçdaroğlu için “Ana muhalefetin başındaki zat siyasetten bihaber” diyerek yine CHP liderini hedef aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun anayasa değişikliğine yönelik eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, yeni anayasada yer alacak 18 maddeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalaradan satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde 103 Bin seçmene bir milletvekili düşüyor. Avrupa ülkelerinde bu sayı çok daha düşük. Böyle bir tabloda 600 milletvekili fazla demek dünyayı takip etmemek demek” dedi.

“600 MİLLETVEKİLİ FAZLA DEMEK DÜNYAYI TAKİP ETMEMEK DEMEK”

Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasına ilişkin yapılan eleştirileri yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde 103 Bin seçmene bir milletvekili düşüyor. Avrupa Birliği ülkelerini araştırdık. Bu ülkelerde bu sayı çok daha düşük. Almanya, İtalya gibi ülkelerde bu sayı çok daha düşük. Böyle bir tabloda 600 milletvekili fazla demek dünyayı takip etmemek demek” ifadelerini kullandı.

“PARLAMENTODA GÖREV YAPMAK ASKERLİKTEN DAHA AŞAĞI DEĞİL”

Seçilme yaşının 18'e indirilmesi konusunda CHP Liderinin kullandığı ifadelerle gençlere hakaret ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada askerlik konusu dile getiriliyor. 18 yaş olayı sadece benim ülkem erkekleri için geçerli değil ki…Kızlarımız için de geçerli. Kaldı ki parlamentoda görev yapmak askerlikten daha aşağı değil. Şu anda 18-25 yaş arası 7 milyon genç var ülkemizde. Kalite sürekli yükseliyor. Bu kaliteyi yok sayamayız. Gözden kaçırdıkları şu: İki yıl sonra emekli olmuyor. Milleti aldatma. 65 yaşı beklemek zorunda. 65’ine geldiği zaman emekli olduğunda ondan sonra vekil sıfatıyla emekli olma hakkı kazanacaktır. Biz gençliğe ufuk veriyoruz. Gençlik kedine verilen değeri görüyor. Bir de eşitleme yapılıyor. Seçme ve seçilme 18. Bundan daha güzel ne olabilir? Bu gençliğimizin önünün açılmasıdır. Ve ben gençlerime güveniyorum. Bunu 15 Temmuz da gördük” dedi.

“HALK 100 BİN KİŞİ İLE ADAY GÖSTEREBİLİR”

Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı seçimi ile meclis seçiminin 5 yılda bir yapılacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu zat (Kılıçdaroğlu) ne diyor? Meclisin yetkisi kalmayacak diyor. Böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı eğer seçimlerin yenilenmesi talebinde bulunursa bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de yenilenmesi gerekecektir. Bu bir fesih değildir. Bunun oranı 5’te 3. Meclis bu orana ulaştığı takdirde seçimler yenilenir. Anayasa düzenlemesi tabi ki farklı ve zor olacak. Bu çocuk oyuncağı değil. Şimdi seçim 5 yılda bir yapılıyor. Seçim günü geldiğinde 100 bin kişi ile halk aday gösterebilir. Vatandaşın bu hakkı yoktu. Artık var. Sadece partilerin tasarrufunda olmayacak. Zaten 5 yılda bir olacağı için her şey yerli yerinde olacak.”

Güvenoyu konusundaki eleştirilere de yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güven oyu hep iktidarları tehdit etmiştir. Şimdi böyle bir şey olmayacak. Çok daha rahat yürüyebilecekler. Güvenoyu oylamasını beş yılda bir halk yapacak. Bu yürüyen bir sistemi yavaşlatmaktır. Gen sorularla bunalan hükümet artık sabahlara kadar o kanunu çıkarmak için çalışıyor. Neden dolayı? İşte bu gensorularla kaybedilen zamanı telafi etmek için. Ama artık bunlardan kurtuluyoruz” dedi.

“ANA MUHALEFETİN BAŞINDAKİ ZATLA ORTAKLAŞA ÇALIŞIYOR

Erdoğan, Türkiye’de darbe girişimi sebebiyle OHAL ilan edince Avrupa'nın ayağa kalktığını ama Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ziyaretinde Hollanda’da birkaç saat içinde olağanüstü hal ilan edildiğini hatırlattı, Batı'nın iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterdiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bakanlara Avrupa'da antidemokratik engeller çıkaran ülkelerin, ‘hayır’ kampanyası yapanlara yer tahsis ettiğini belirterek, “Bakanlarımız gidiyor, oralarda konuşma yaptırılmıyor ama Almanya’ya ‘hayır’ kampanyası yürütenler gittiği zaman, en uygun yerler onlara tahsis ediliyor” diye konuştu.

Alman devlet televizyonunda yürütülen maliyetli ‘hayır' kampanyasına değinen Cumhurbaşkanı, “Alman devlet televizyonu, ana muhalefetin başındaki zatla ortaklaşa çalışıyor. Bunun yanında tabii, terör örgütleriyle de beraber çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Türk milletine seslenen Erdoğan, terör örgütlerinin tamamının referandumdan hayır çıkmasını istediğini belirterek, “Hayır demek, şu anda bölücü terör örgütüne destek vermektir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanının “ülke bölünecek” iddiasını eleştiren Erdoğan, “Ülkeyi bölmek isteyenler Kandil’de, ortada. Sen ülkeyi bölmek isteyenlerle ortak hareket ediyorsun” dedi.

Anayasa değişikliğine ilişkin yapılan eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni sistemde Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı birleştiriliyor. Sadece cumhurbaşkanı olacak. Ve bir veya iki tane yardımcısı olacak. Bunlar da dışarıdan gelecek. Kılıçdaroğlu dersini çalışmamış. Yönetimde çok başlılık çok tehlikelidir. Bu kalkacak. Bu dinlediğimiz tablo ana muhalefet partisi başkanının ağzından duymayı arzu ettiğimiz bir şey değildi” dedi.

Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanının artık her işlemden sorumlu olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni süreçte sorumluluk noktasında daha sıkıntılı bir süreç başlayacak. Artık milletin adamlığı var tek adamlık yok. Millet sahipleniyorsa eyvallah. Sahiplenmiyorsa o makamda kalamazsın” dedi.

“HOLLANDA’DA BELEDİYE BİR KAÇ SAAT İÇİNDE OHAL İLAN ETTİ VE HALA ABD’DEN BİR SES YOK”

Bakanlar Kurulu yetkisi elinde olan OHAL'in Cumhurbaşkanına verilmesine ilişkin eleştirileri yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakın biz OHAL’i niye ilan ettik? 15 Temmuz’u yaşayan ve 249 şehit veren ülkemizde niye bunu ilan ettik? Çünkü bu FETÖ’yü kimlere nereden idare ediyor bütün bunları bulmamız lazımdı. Mevcut yasayla olmaz. Bu yüzden OHAL ilan ettik. Bakın Hollanda’da belediye bir kaç saat içinde OHAL ilan etti. Niye? Benim bakanımı nasıl sınır dışı edecek? Ve hala AB’den bir ses çıkmıyor. Ama biz darbe sebebiyle OHAL ilan ediyoruz hepsi endişeli. Ziyarete geliyorlar. Ya bu OHAL’i ne zaman kaldırıyorsunuz? diye soruyorlar. Biz ne zaman darbe girişimini neticeye kavuşturursak o zaman kaldıracağız. Tabi bu yeni sürece girildiğinde aynen yine bu tür kararlar alınsa dahi karar meclis onayına gidecek. Böyle bir süreç var. Bununla birlikte tabi askeri ve sivil mahkeme çift başlılığı ortadan kalkacak” diye konuştu.

“İSTİKRAR VE GÜVEN BİR ÜLKEDE OLURSA O ÜLKE SÜRATLE KALKINIR”

Yeni anayasada öngörülen Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “5’te 3 çoğunlukla meclis HSYK’ya 7 üye seçiyor. 4 üyeyi de cumhurbaşkanı seçiyor. Hani meclis işlevini yitiriyordu. Cumhurbaşkanının tek yetkisi var kanun noktasında. Bütçe. Ona da meclis onayı lazım. Meclis onaylamazsa geçmez. Cumhurbaşkanlığı sisteminin özellikleri nelerdir? Hükümeti seçme yetkisi doğrudan millete ait. Ama o zaten sizin yetkileriniz elinden alınıyor diyor. İstikrar ve güven bir ülkede olursa o ülke süratle kalkınır. Bu düzenlemede milli irade esastır. Dinamik ve dönüşümcü bir modele kavuşuyoruz. İşleri, karar alma süreçleri çok çok seri olacak. Bürokratik oligarşide biz çok çektik. Başkanlık sisteminde bu oluşamayacak. O fırsatı bulamayacak. Çünkü bir defa reformların süratle hayata geçirilme şansını yakalıyoruz. Şu an böyle bir şey mümkün değil. Bundan sonra böyle bir derdimiz yok. Adil ve rekabetçi bir sistem. Cumhurbaşkanının dikkat etmesi lazım. İstişarenin çok iyi çalışması lazım. Adil olması lazım. Toplumsal uzlaşma zemini genişler. Mecliste de millette de. Bunun için halkıyla kucaklaşan bir iktidar anlayışı en büyük hedefimiz. Cumhurbaşkanının hem siyasi hem cezai sorumluluğu var. Bu da cumhurbaşkanını kendisine çeki düzen vermesini gerektirir. Bu sistemde güçlü liderler gelecek. Yasama ve yürütme arasında denge sistemi olacak. Güven oyunun kaynağı doğrudan halk. Ne zaman 5 yılın sonunda. Halk kararını verecek ve sen artık gidicisin diyecek. Yasamanın yürütme üzerindeki denetimi daha etkili. Kanun teklif etme yetkisi sadece yasamaya ait. Kabinede herhangi bir kişinin kanun yetkisi yok. Kararname kanunun üzerinde değil. Eğer o konu hakkında yasama organının çıkarmış olduğu bir kanun varsa bu kararnamenin üzerindedir.”

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