Erdoğan: Sokağa çıkamaz hale gelirsin

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan '15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı'nın tanıtımında konuşuyor. Erdoğan, konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun Adalet yürüyüşünü sert dille eleştirerek "Sokaksa sokak diyor. Sen sokağa çıkamaz hale gelirsin. Sokakta aranan adaletin adı intikamdır. Sonu da vandalıktır' diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları…

Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığımız tarafından hazırlanan 15 Temmuz 2016 Milli İradenin Zaferi kitabının hayırlara vesile olmasını diliyorum. 15 Temmuz milli irade zaferinin kazanılmasını sağlayan şehit ve gazilerimize ithaf edilen bu eserin bu alanda yapılacak benzer çalışmalar için kaynak teşkil edeceğine inanıyorum. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle yüz yüze görüşülerek hazırlanan bu kitap 15 Temmuz zaferinin kimlerin hangi saiklerle kazandığının ortaya konulması bakımından çok önemlidir. Kitap haline getirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şu anda aramızda bulunan şehit yakınlarımıza ve gazilerimize en kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum.

15 TEMMUZ’DA KÖŞE BUCAK SAKLANMAMIŞ OLSAYDI…

Ankara’dan İstanbul’a yürüyen bu kişi derdinin ne olduğunu Maltepe’de ifşa etti. Kendisi adalet yürüyüşü demişti olsa olsa sözde adalet yürüyüşü olabilir. CHP Genel Başkanı’nın sözlerini duyunca aklıma Mevlana Hazretleri’nin adalet tanımı geldi. Ağaca su vermeyi adalet, dikene su vermeyi zulüm olarak tanımlıyor Mevlana hazretleri. Bunlar ağaca değil dikene su veriyor. Darbecileri savunan CHP genel başkanı bizden dikenlere su vermemizi talep ediyor. Hasta dediler, durumu çok kötü dediler, cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin Belediye Başkanı baktık ki bayağı yürüyebiliyor. Hani hastaydı bu yahu! Arkasında PKK terör örgütünün olduğu bu kişilerle nasıl omuz omuza yürüyebiliyorsunuz? Bunlar değil mi bizim bu kardeşlerimizin katilleri olanlar?

“BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI’NA KAÇIP GİDEN O DEĞİL Mİ?”

Onlar FETÖ’cülerin avukatlığına soyunabilir. PKK’lıları, YPG’lileri destekleyebilir. Ülkesine ve milletine ihanet etmiş herkesi kucaklayabilir. Ama biz bunların hiçbirini yapmadık, yapmayacağız. Bizim milletimize sözümüz var. Biz milletimize Türkiye’de tek bir terörist kalmayana kadar mücadele edeceğimizin sözünü verdik. Biz elinde silahı olan her teröristi imha edeceğimize kasem ettik, yemin ettik. Şayet ana muhalefetin başındaki zat 15 Temmuz günü İstanbul’da köşe bucak saklanmak yerine darbecilerin karşısına dikilmiş olsaydı belki bu yürüyüşe başka türlü bakabilirdik. Bir radyo programına çıkıp darbe girişiminde bulunulacağı zaman ‘tankların üzerine ilk defa ben çıkarım’ diyen bu değil mi? 15 Temmuz gecesi havalimanına gelip, tankların oradan çekilmesini isteyerek oradan Bakırköy Belediye Başkanı’na kaçıp giden o değil mi? Bakırköy Belediye Başkanının evinden geceyi takip eden o değil mi? Utanmadan sıkılmadan oteller kapalıydı, onun için belediye başkanımıza gittim diyen o değil mi? Cumhurbaşkanımızın geleceğini bilseydim beklerdim diye yalan söyleyen o değil mi? Benim gelmeme ne gerek var, benim milletim oradaydı.