Eski müteahhidin barakada yaşam mücadelesi

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi Nurlupınar Mahallesi'nde, bir zamanların ünlü müteahhidi 67 yaşındaki Mehmet Ali Apaydın, elektriği suyu olmayan 5 metrekarelik barakada yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Erzurum’da müteahhitlik yaparken işleri bozulan 6 çocuk babası Mehmet Ali Apaydın, 1999 yılında eşini kaybetti. 2002 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından engelli kalan ve yürümekte zorlanan Apaydın, Manisa’ya geldi. Şehzadeler İlçesi Nurlupınar Mahallesi’deki boş bir arazide 5 metrekarelik bir barakada yaşam mücadelesi veren Apaydın, 3 ayda bir aldığı engelli maaşını da 2015 yılında kaybetti. Maaşının neden kesildiğini öğrenmek için Sosyal Yardımlaşma Kurumu’na giden Apaydın, barakada yaşamasına rağmen seçimde oy kullanabilmesi için başka bir adreste gösterildiğinden maaşının kesildiğini öğrendi. O günden bu yana maaş alamayan Apaydın, çevredeki yardımseverler ve çocuklarının çeşitli zamanlarda gönderdiği para ile hayata tutunmaya çalıştı.

Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Apaydın, elektriği ve suyu olmayan barakada yaşıyor. Barakanın içinde yatacak küçük bir yeri olan Apaydın, “Zor şartlara rağmen burada yaşamaktan mutluyum. Sadece elektrik ve su istiyorum. Geceleri fenerle aydınlanıyorum. Barakada yaşamama rağmen 3 ayda bir engelli maaşı da alamıyorum. Başka geçim kaynağım da yok. Bu maaşımın geri verilmesini istiyorum. Huzurevine gitmek istemem, sadece burada elektrik, su istiyorum” dedi. Bedensel engelinden dolayı yürümekte zorluk çeken Apaydın, dışarı çıkıp dolaşabilmek için yardımseverlerden tekerlekli sandalye de istedi.

Engelliye yardım eden Piyami Gündüz, kendisinin de engelli olduğunu belirterek, barakada kalan Apaydın’ın zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

(DHA)