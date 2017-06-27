Galatarasay Belhanda’yı açıkladı: Belhanda kimdir?

Galatasaray transferde ilk bombasını patlattı. Sarı kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Belhanda için Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le görüşmelere başladığını resmen açıkladı. Peki Belhanda kimdir? Galatasaray Belhanda için ne kadar bonservis ödeyecek? İşte Galatasaray'ın Belhanda transferi ile ilgili tüm detaylar...

2017 – 2018 sezonu transfer sezonuna durgun başlayan Galatasaray, ilk bombasını patlattı. Sarı kırmızılılar Dinamo Kiev’in Faslı yıldızı Younes Belhanda ile transfer görüşmelerini başladığını resmen açıkladı. Peki Galatasaray Belhanda’yı kaç paraya transfer etti? Belhanda kimdir? İşte Belhanda transferi ile ilgili tüm gelişmeler…

Dinamo Kiev ve Belhanda ile görüşmelere başlayan Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

“Profesyonel futbolcu Younes Belhanda'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Dynamo Kyiv ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

BELHANDA KİMDİR?

25 Şubat 1990 Avignon Fransa doğumlu Younes Belhanda Faslı millî futbolcudur. Şu an Fransa 1. Lig ekiplerinden Nice takımının formasını giymektedir. 2011-12 sezonunda Montpellier ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı ve ligte yılın genç futbolcusu seçildi. Ayrıca 11 Nisan 2012 tarihinde Marseille karşısında attığı rövaşata-vole karışımı gol de ligte yılın golü seçildi. 2013-14 sezonunda Ukrayna Premier Ligi'nin güçlü ekiplerinden Dinamo Kiev'e transfer oldu. Fas formasını ise 12 kez giydi ve bir gol attı. Ayrıca millî takım formasıyla 2012 Afrika Uluslar Kupası'nda da mücadele etti.