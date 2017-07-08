Gaziantep’te gençlerin üzerine ateş edildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te bir parkta oturan 3 arkadaşın üzerine 5 kişiden oluşan grup tarafından ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan 21 yaşındaki Sedat Berkpınar olay yerinde hayatını kaybederken, 13 yaşındaki İbrahim Alparslan ağır yaralandı, ismi öğrenemeyen 15-16 yaşındaki gencin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Dumlupınar Mahallesi içerisinde bulunan Dumlupınar Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkta oturan 3 gence saat 01:00 sıralarında yoldan geçen 5 kişilik bir grup tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Saçmaların hedefi olan 21 yaşındaki Sedat Berkpınar olay yerinde hayatını kaybederken, 13 yaşındaki İbrahim Alparslan ağır yaralandı.

İsmi henüz öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki çocuğun ise olaydan hafif yaralarla kurtulduğu kaydedildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Olaya karıştığı iddia edilen 5 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA