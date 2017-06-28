Gulet yat, test seyrinde yanarak battı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bakımı yapıldıktan sonra test seyrine çıkan 25 metre uzunluğundaki 'Şenkaya' adlı direkli gulet yat, motor bölümünde çıkan yangında battı. Tekne sahibi ve kaptanı Nazmi Şenkaya ve 2 mürettebat Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nazmi Şenkaya’nın sahibi ve kaptanı olduğu soyadını taşıyan ‘Şenkaya’ adlı gulet yatın, bugün saat 10.00 sıralarında, Marmaris Körfezi çıkışında bulunan Kadırga Koyu açıklarında makine dairesinden alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede ahşap guleti sardı. Bu sırada yangını gören bir balıkçı teknesi Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na durumu bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, guletin sahibi ve kaptanı Nazmi Şenkaya ve 2 mürettebatını kurtardı. Ekipler, su sıkarak yangına müdahale etti. Tamamen yanan 25 metrelik gulet, kısa bir süre sonra battı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlattı. Gulet sahibi ve iki mürettebatı ifadeleri ardından serbest bırakıldı.

Şenkaya’nın 1995 yılında yapılan 8 kabini bulunan Güney Ege ve Yunan adalarına haftalık turlar düzenlediği gulet yatı, yapılan bakımın ardından bugün şafak vakti test seyrine çıkardığı, yolda ise makine dairesinden alevlerin yükseldiği belirtildi.