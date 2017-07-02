Gümüldür’deki yangında son durum

İzmir Gümüldür'de önce makilik alanda başlayana ardından ormana sıçrayan yangın devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, 500 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, İzmir’in Menderes ilçesinde makilikte başlayıp ormana sıçrayan yangınla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Üzmez, “Yangından son durum, şu anda iyiye doğru gidiyor, sanıyorum, 500 hektarın üzerinde bir alan zarar gördü. 2-3 nokta kaldı” dedi.

DÜŞEN HELİKOPTER PERSONELİNİN DURUMU İYİ

Öte yandan Gümüldür'deki orman yangınına müdahale etmek amacıyla Tahtalı Barajı'ndan su ikmali yapmaya çalışan yangın söndürme helikopteri suya düşmüş, içinde 5 mürettebatın bulunduğu helikopterin “Bambi” olarak adlandırılan tankının su içerisinde bir cisme takılması sonucu kazanın yaşandığı belirtilmişti. Botla kurtarılan 1’i yaralı 5 personelin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 1 personelin Gaziemir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet, diğer 4 personelin ise Bozyaka Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

500 HEKTARIN ÜZERİNDE ALAN ZARAR GÖRDÜ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Gümüldür’de orman yangının sürdüğü alanda yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Yangın dün çıktı. Kontrol altına alamadık, büyüdü. Türkiye’nin bütün gücünü buraya aktırdık. 9 helikopter, 4 uçak, 128 tane itfaiye çalışıyor. 2 bine yakın işçi, mühendis, memur, ben genel müdür olarak başındayım. Rüzgarın yön değiştirmesi bize sıkıntı veriyor. Alevlerin 4 saatte 6- 7 kilometre gittiğini gödük. Bu işin sonuçlandırılması oldukça zor. Gece uçuşlarımız yok. Gün ışır ışımaz sabah 5’te havalandık. Saat 06.09 Balıkesir’den gelen helikopterimiz su dolum esnasında düştü. Suya yakın olmasından dolayı beş personelin tamamı yüzeyerek çıktı, cankurtaran simit attı. Gaziemir Devlet Hastanasi’nden geliyorum ağır bir yaralanma yok. Bu bakımdan rahatladık. Helikopterin düşüş nedeni sanırım dönüş esnasında bir güç kaybı oldu. Allah kaza bela vermesin. Canla başla çalışıyorsunuz gece gündüz çalışorsunuz. Orada helikopter düştü ben her türlü parçalarını görmeme rağmen çalışmaları sürdürdüm, takviye gönderdim. Yangında son durum iyiye doğru gidiyor. Dünkü çok kötü hava şartları yok. 500 hektarın üzerinde alan zarar gördü iki üç nokta kaldı. Havadan ve yerden dozer ve itfaiyelerle canhıraç çalışıyoruz.”

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“ATEŞLE OYNAMAYIN”

Orman Genel Müdürü Üzmez, sıcaklığı mevzim normallerinin üzerinde sürdüğü şu gülerde vatandaşları ateşten uzak durmaları konusunda uyararak şunları söyledi:

“Yaz geldi, mangal keyfimizi var. Piknik ateşi, avcı ateşi, çoban ateşi, sigara ateşi, belediyelerin çöplük ateşleri, bağ- bahçe ateşleri, anızlar yakılıyor oradan alevler ormana geçiyor ve akciğerlerimiz yanıyor. 120 yıllık ağaçlar 30 saniyede yok oluyor. İki hafta sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken ateşle uğraşmayın. Ateşsiz piknik yapın. Orman yangınlarını gözetleyen bin 176 kulemiz var. Bizim gözümüz kulağımız olun. Alo 177’yi 7 gün 24 saat ücretsiz olarak çevirin. Bu ormanlarımızı akciğerlerimizi kurtarmış oluruz. Ben buraya Türkiye’nin tüm gücünü aktardım. Edirne Keşan’dan Adana’ya kadar can siparane çalışıyoruz.”

HELİKOPTER PERSONELİNİ KURTARAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ O ANLARI ANLATTI

Yangın söndürme çalışması sırasında yangına müdahale eden helikopterlerden birin ‘bambi’ adı verilen su tankı Tahtalı Barajı’nda su aldığı sırada bir cisme takılması sonucu düştü. 3’ü pilot 5 personel kendi imkanlarıyla helikopterden çıktı. Su üstünde bekleyen personele kazayı gören diğer helikopterden can yelekleri atıldı. Bu sırada yangın nedeniyle evlerinden çağrılan ve gözetleme ile görevlendirilen İZSU güvenlik görevlileri kazayı kurtarma botuna haber verdi. Kurtarma botunda görevli güvenlik görevlileri Zeki Üstbaş ve güvenlik şefi Çetin Aydın yaralılara müdahale içi botla baraja açıldı. Helikopter personeline yaklaşan Üstbaş ve Aydın, ilk önce yaralı ve yüzme bilmeyen 2 personeli bota aldı. Burada yaralı ve bilinci kapalı olan personele Çetin Aydın tişörtüyle tampon yaparak ilk yardım uyguladı. Ardından diğer 3 kişiyi de alarak kıyıya çıkardı. Kıyıda daha önceden haber verilen 112 ekibi yaralıları alarak hastaneye nakletti. Kaza anını anlatan Zeki Üstbaş, “Biz yangın için yaklaşık 18 saattir görev başındayız. Tahtalı barajından su alarak İzmir’in su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan su alma yapısının yangından etkilenmesini önlemek amacıyla çalışıyoruz. Ancak yangına müdahale devam ederken, su almak için baraja yaklaşan helikopterlerden biri düştü. Güvenlik şefimiz Çetin Aydın kazayı fark ederek hemen kurtarma botuyla açılma talimatı verdi. Kendisiyle birlikte botla kaza yerine yaklaşarak yaralılara müdahale ettik. Önce yaralı personeli, sonra yüzme bilmeyeni aldık. Diğer 3 personeli aldıktan sonra kıyıya doğru harekete geçtik. Bu sırada şefim Çetin Aydın başı kanayan yaralıya tişörtüyle tampon yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Biz yaralıları kıyıda bekleyen 112 ekibine teslim ettik” diye konuştu.

“GÖZETLEME YAPIYORDUK”

Güvenlik şefi Çetin Aydın ise “Saat 13.30 itibariyle güvenlik amirimiz Metin Acim’in talimatı doğrultusunda tüm vardiya ekibimi saat 14.30’da Tahtalı Barajın’da hazır bulunacak şekilde göreve çağırdım. Yaklaşık 80 kişilik bir ekibimizle tepelerde ve kritik noktalarda, havza kenarlarında gözetleme görevine başladık. Amacımız hem yangına müdahaleyi kolaylaştırmak hem de kentimize büyük oradan su sağlayan barajımızın su alma yapısını korumak. Bu sırada yangına müdahale devam ederken su almak için tankını suya daldıran helikopterin düştüğünü gördüm. Hemen harekete geçerek botla açıldık. Biz bu botla zaten hem kendi personelimizin hem de çevredeki köylülerin tahliye edilerek karşı kıyıya ulaşımı için 24 saat hazır bekliyoruz. Kazaya da zamanında müdahale ederek yaralıların daha kötü bir sonuç yaşanmadan tahliyesini sağladık” dedi.

“BARAJDAN YOLA KADAR YAKLAŞIK 3 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA BORU HATTI HAZIRLADIK”

Güvenlik Amiri Metim Acim, yangının başladığı andan itibaren üst makamları bilgilendirdikten sonra tüm personeli göreve çağırdıklarını belirterek, “Biz yangının ilk anından itibaren müdahale yardım için çalışmalarımıza başladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grubu, barajdan yola kadar yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda boru hattı hazırladı. Bizim ve İZSU’nun personeli bu çalışmalara ve yol güvenliğine yardım etti. Şuan yangına hem havadan hem de bu boru hattıyla su alan arazözlerle müdahale devam ediyor. Yangın Gümüldür bölgesine doğru sıçradığı için 25 güvenlik görevlisi ile birlikte çalışmalara yardım etmek üzere o noktaya intikal ettik. Yangın büyük oranda söndürüldü. Soğutma çalışmaları ve küçük çaplı yangın alanlarına müdahale devam ediyor. Bizim İZSU güvenliği olarak önceliğimiz su alma tesisinin korunması. Çünkü bu tesisin zarar görmesi durumunda telafisi 2 ayı bulabilir. Sıcakların rekor seviyeye ulaştığı yaz ayında İzmir’in susuz kalması zor bir durum. Yangının ilk başladığı andan itibaren İZSU Genel Müdürlüğümüz ile irtibat halindeydik. Sürekli koordinasyon yapılarak köylülerin tahliyesi için hazır bulunuyoruz” dedi. (DHA)