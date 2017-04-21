Güvenpark yıkılacak yerine cami yapılacak

AKP’li Büyükşehir Belediyesi Başkent’in tarihi heykelleriyle simge mekanlarından biri olan Güvenpark’ı ‘ibadet alanı’ ilan etmek için özel proje hazırladı

Başkent'in kalbi Kızılay'da bulunan ve halkın nefes aldığı tek yer olan ünlü Güvenpark'a cami yapılması için harekete geçildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sit alanı kapsamında olan Güvenpark'a, “İbadet alanı” yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu.

YAKININDA ÜÇ CAMİ DAHA VAR

Kurul ise, “Bu bizim alanımıza girmez” diyerek, topu AKP'li belediyeye attı. Avusturyalı mimar Holzmeister tarafından yapılan ve Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda ve inkılap hareketlerinde beraber yürüdüğü arkadaşlarını temsil eden heykel ve rölyeflerin de bulunduğu parkın yıkılıp, yerine cami yapılması planı ortalığı karıştıracak. Güven Park'a yakın üç cami olmasına rağmen, yeni bir cami projesi daha hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ankaralıların olmazsa olmaz olarak bildiği Güvenpark'a cami yapılmak istenmesi, AKP'li Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2019 seçimlerine erken yatırım yapmak isteği olarak yorumlandı.

“BU PROJEYE ŞİDDETLE KARŞIYIZ”

Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grup Başkanı Doğan Yılmazkaya, projeye şiddetle karşı çıktıklarını söyledi. Ankara'nın göbeği Güvenpark'a cami planını sert eleştiren Yılmazkaya şöyle konuştu: “Belediye Meclisi'nde bizlere, Güvenpark'ın yeniden düzenleneceğini, yeni bir metro istasyonu açılacağını, bu nedenle dolmuş duraklarının yeraltına alınacağını, üstünün de park ve yeşil alan olarak kalacağını söylediler. Şimdi böyle bir şeye karar verilmişse şiddetle karşı çıkarız. Her türlü hukuki yola başvurur, mücadelemizi parti olarak yaparız.”