Halaçoğlu: Erken seçim olacak

MHP´den ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, referandum sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Erken seçim olacak, erken seçimle birlikte Türkiye´de farklı bir yapı meydana gelecek" dedi.

Siyasetin kendisi için bir araç olduğunu bu nedenle devam etmek zorunda olmadığını belirten Halaçoğlu, “Herhangi bir siyasi partiye girmem zaten söz konusu değil, kesinlikle söz konusu değil. Başka bir parti oluşumu söz konusu olmadığı için şimdiye kadar da, herhangi bir şey düşünülmedi. Dolayısıyla öyle bir şey de düşünmedim ben. Doğrusu şu an için öyle bir niyetim yok. Hayırlısı olsun ülkemiz için” ifadelerini kullandı.

Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, gündemdeki konularla ilgili yaptığı açıklamada, referandumdaki uygulamaları nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu’nu eleştirdi. Referandumda ‘evet’ sonucunun çıktığını, ancak referandum öncesinde savundukları tüm düşüncelerin arkasında olduğunu ifade eden Yusuf Halaçoğlu, “Yarın,Türkiye´de büyük bir kaos ortamı doğduğu zaman, bizim aslında bu söylediklerimizi herkes daha iyi anlayacak, ama bir sefer kabul etmiş olacaklar. İş işten geçmiş olacak” dedi. Halaçoğlu şöyle devam etti:

“Söylediklerimiz kayıtlarda duruyor. Meclis´i fesh etme yok deniyor ama var. Yani yarın Tayyip Erdoğan devlet başkanı olur mu, olmaz mı o da ayrı mesele.Türkiye yeni bir döneme girecek yarından sonra, 2019´da uygulanacağı söylense de yasanın uygulanması için bir sene geçmesi hükmü de kalkıyor. Erken seçim olacak, erken seçimle birlikte Türkiye´de farklı bir yapı meydana gelecektir.”

MHP’den ihraç edilmesi ile ilgili olarak mahkemeye başvurmadığını ve başvurmayacağını da ifade eden Halaçoğlu, siyasete devam edip, etmeyeceği ve yeni parti iddiaları konusunda ise şunları söyledi:

“MHP´ye dönme konusunda mahkemeye başvurmadım, itiraz da etmedim. Şunun için etmedim, ben siyasete girerken, MHP´ye girerken, illa bir siyasete gireyim diye başvurarak bu işi yapmadım. Davet edilerek yapıldım. Beğenmiyorlarsa, istemiyorlarsa orada yer almak zorunda değilim veya siyasette devam etmek zorunda da değilim. Önümüzdeki günlerde neler olacağını hepimiz beraber göreceğiz.” DHA