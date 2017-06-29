İmam hatibe ayrılan bütçe fen lisesinin 17 katı oldu

Milli Eğitim’in 2017-2019 yatırım planında imam hatip liseleri ile fen liseleri arasındaki uçurum dudak uçuklattı. Buna göre fen liselerine 109.6 milyon lira, imam hatip liselerine 1.7 milyar lira bütçe ayrıldı...

Milli Eğitim'in 2017-2019 yatırım planında imam hatip liseleri ile fen liseleri arasındaki uçurum dudak uçuklattı. Buna göre fen liselerine 109.6 milyon lira, imam hatip liselerine 1.7 milyar lira bütçe ayrıldı…

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi bloğunda yazdığı son yazısında Türkiye'deki eğitime ilişkin rakamları kaleme aldı. Türkiye'nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) rakamlarına göre eğitim kalitesinin çok düşük olduğunu vurgulayan Eğilmez'in bu yazısına, Dünya Gazetesi yazarı Özcan Kadıoğlu'dan dikkat çeken bir ekleme geldi. Kadıoğlu, Eğilmez'in yazısını paylaştığı tweet'i alıntılayarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2017-2019 bütçesinde fen liseleri için 109.6 milyon lira bütçe ayrıldığını söyledi. Kadıoğlu imam hatip okullarına ise 1.7 milyar lira ayrıldığına dikkat çekti. Mahfi Eğilmez de söz konusu yazısında eğitim kalitesinin yanı sıra öğretmenlerin yeterliliğinde de sorunlar olduğuna dikkat çekerek şunları aktardı:

“LABORATUVAR YERİNE MESCİT”

“Eğitim sistemimizde öğrenme eksikliği kadar öğretememe sorunu olduğu anlaşılıyor. Öğretmenlerimizi yetiştirmek için gereken çabayı göstermediğimiz çok basit bir karşılaştırmayla ortaya çıkıyor. Bu gerçekler karşısında biz ne yapıyoruz? Fen liselerini artıracak yerde imam hatip liselerini artırıyoruz, okullara analitik gözlemleme yeteneğini geliştirecek laboratuarlar kuracak yerde mescit açıyoruz, öğretmenlerimizi gelişim programlarına gönderecek yerde siyasal toplantılara yolluyoruz. Böyle devam edersek buluş yapan kuşaklar yetiştiremeyiz. Buluş yapan kuşaklar yetiştiremezsek buluş yapanların taşeronu olmaya devam ederiz. Öyle olunca da orta gelir tuzağından çıkamayız.”

Ortaokullarda imam hatip sınıfı açılacak

DÜZCE'de halen var olan imam hatip liselerinin yanı sıra imam hatip sınıflarının da yapılacağı duyuruldu. Velilerle yapılan görüşme ve anketlerin sonucunda Düzce'de 8 ortaokul içerisinde “imam hatip ortaokulu” yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Düzce TV'nin haberine göre; yeni ortaokullar ise halen eğitim veren ortaokullar içinde yer alacak. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yeni uygulamayla ilgili şunları söyledi: “Program okullarının bize çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Ortaokulu imam hatip okumayan bir çocuğu sizin lisede imam hatibe almanız mümkün değil. Temeli orada alması gerekiyor. Biz de mevcut düz ortaokullar içerisinde, imam hatip ortaokul sınıfları başlatmak suretiyle 8 tane ortaokulumuza imam hatip ortaokulu açıyoruz. Bir, iki sınıfla başlar, önümüzdeki yıl üç, dört sınıf derken dönüşüm bu şekilde devam etmiş olacak. Siz bir anda bir yere imam hatip ortaokulu koyup hadi çocuklar gidin diyemezsiniz veya hadi veliler çocukları yollayın diyemezsiniz. Bunların göre göre, isteye isteye, velilerimizin kendi taleplerine dayanarak olması gerekiyor.”