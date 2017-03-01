Irak’ta çifte ihanet

Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Lideri Mesut Barzani’nin İstanbul ve Ankara’daki ziyaretleri sırasında Kürdistan bayrağının göndere çekilmesine yönelik tepkiler dinmemişken, rahatsız edici bir gelişme daha yaşandı.

Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Lideri Mesut Barzani’nin İstanbul ve Ankara’daki ziyaretleri sırasında Kürdistan bayrağının göndere çekilmesine yönelik tepkiler dinmemişken, rahatsız edici bir gelişme daha yaşandı.

Barzani Türkiye'de temaslarda bulunurken, kendi kontrolündeki sınır kapısından bölücü terör örgütü PKK'ya zırhlı araçlar gitti. ABD tarafından, PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye gönderilen zırhlı araçlar, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin denetimindeki Irak-Suriye arasında bulunan Semelka –Pişhabur Sınır Kapısı'ndan geçti. Konvoyun işlemlerinin hızla tamamlanması ve kapıdaki tüm yetkililerin buna seyirci kalması dikkat çekti.

ZIRHLILAR MÜNBİÇ'E GÖNDERİLİYOR

Irak ve Suriye'deki gelişmeleri yakından izleyen Kerkük Sesi gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan, SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Barzani Türkiye'deyken bu yardımlar devam etti. ABD'nin gönderdiği zırhlı araçlar, Irak'ın kuzeyine, oradan da karayoluyla Suriye'ye sokuluyor. Suriye'nin Haseke kentinden, TIR'a yüklenmiş zırhlı araçlar Münbiç'e ulaştırılıyor.”

PKK İÇİN KOLAYLIK SAĞLANIYOR

Semalka Sınır Kapısı, Kürt Yönetimi tarafından bazen geçişlere kapatılıyor. Ancak PKK'ya yardımlar geçerken işlemler hızlandırılıyor.