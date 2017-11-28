İsrail konsolosundan ‘cinsel kimlik’ şikayeti: Cemaat beni dışlıyor

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu’na atanan 45 yaşındaki Yossi Levi Sfari’nin cinsel kimliği, Türk Musevi cemaatinin tepkisine yol açtı. İsrail Dışişleri, eşcinsel olduğu için Sfari’yi ‘dışlayan’ cemaatle bağlarını kesti. Sfari, gey olduğunu belirtmiş ve atanmasının ardından bir ay önce arkadaşı Roni Goldberg ile İstanbul'a yerleşmişti.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu makamına geçtiğimiz Ekim ayında atadığı Yossi Levi Sfari, Türk Musevi cemaati ile İsrail Dışişleri arasında krize neden oldu. Daha önce İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nde maslahatgüzarı olarak görev alan Sfari, geçen hafta Yedioth Ahronoth gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Türk Musevi cemaatinin, eşcinsel olduğu için kendisini ‘dışladığını' açıklamıştı.

Vatan gazetesinin haberine göre; cemaat yetkililerinin, düzenledikleri etkinliklere kendisini çağırmadığını kaydeden Sfari, geleneksel olarak başkonsoloslara sinagogta Tevrat okutulduğunu, ancak cemaatin kendisini sinagoga davet etmediğini vurgulamıştı. Haberin duyulmasının ardından bir açıklama yapan Türk Musevi cemaati başkanı İshak İbrahimzadeh, yerel basına verdiği demeçte, “Konsolosluğa ve başkonsolosa azami saygıyı gösteriyoruz ve kimsenin özel hayatına karışmıyoruz. Aynı şekilde bizim topluluğumuzun değerlerine de saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu kişiyle, İsrail'le ya da onun elçileriyle bir sorunumuz yok, İsrail'le iyi ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Ama bu kişinin yakın arkadaşı olmaya ihtiyacım yok” diye konuştu.

Atamaya karşı çıktılar

İsrail basını, Türk Musevi cemaatinin İstanbul'a partneri Ronny Goldberg'le birlikte gelen Başkonsolos Yossi Levi Sfari'nin atanmasına başından beri karşı olduğunu yazdı. Cemaat liderlerinin, anne Türk kökenli olan Sfari'nin aday olarak açıklanmasından sonra İsrail Dışişleri'nden Sfari'yi göndermemelerini istediği belirtiliyor. Sfari'nin ‘dışlanmasına' tepki gösteren İsrail Dışişleri'nin ise Türk Musevi cemaatiyle tüm iletişimini kestiği ortaya çıktı.