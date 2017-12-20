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İstanbul’da ‘ByLock’ operasyonu

İstanbul polisi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 59 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Habip ATAM
08:5920 Aralık 2017
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İstanbul’da ‘ByLock’ operasyonu
İstanbul polisi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 59 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturmada Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan 59 şüpheli belirlendi.  Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri saat 05.00’da eş zamanlı baskın düzenledi.  Haklarında yakalama kararı olan 59 isimden 30’u gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden bazıları Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Son güncelleme: 09:3620.12.2017
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