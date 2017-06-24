İstanbul’da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul TEM Polisi, IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Beş ilçede düzenlenen baskınlarda 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sosyal medya üzerinden IŞİD’le ilgili propaganda yapan bazı adresleri belirledi. Adreslerin sahiplerinin tespiti için çalışma başlatıldı. Araştırmalarda 6 hesabın sahibinin kimliğine ulaşıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.

Özel Harekat ve TEM Operasyon Timi eş zamanlı olarak 5 ilçede 8 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda IŞİD’le ilgili dijital malzemeler ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.