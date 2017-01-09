İstanbul’da kar esareti sürüyor

İstanbul'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı bir çok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Anayollar her ne kadar açık olsa da ara yolların tamamen kapalı olması vatandaşı çaresiz bırakıyor. İnsanlar ana arterlere ulaşmakta güçlük çekiyor. Siz de mahsur kaldığınız yerin fotoğrafını çekip adresle birlikte net@sozcu.com.tr'ye gönderin, yayınlayalım...

İstanbul'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı bir çok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Anayollar her ne kadar açık olsa da ara yolların tamamen kapalı olması vatandaşı çaresiz bırakıyor. İnsanlar ana arterlere ulaşmakta güçlük çekiyor. Siz de mahsur kaldığınız yerin fotoğrafını çekip adresle birlikte net@sozcu.com.tr'ye gönderin, yayınlayalım...

Megakentin neredeyse tüm ara sokakları kar altında kaldı. Anayollar temizlenmesine rağmen ilçe belediyeler sokaklara müdahale etmekte yetersiz kaldı.

TOPBAŞ: İLÇE BELEDİYELER DE KENDİ BÖLGELERİNDE ÇALIŞMALI

İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş, anayolların temizlendiğini ancak ilçe belediyelerin de kendi bölgelerini temizlemek için çaba sarf etmeleri gerektiğini belirterek, “TEM bağlantı yolları açık tutulması için yoğun çaba sarf edildi. İlçelerde kendi bölgelerinde bu çalışmaları yapması gerekiyor. Tüm İstanbullulara ricam sadece yönetimlere bırakmayalım. Kapımızın önünü açık tutalım” dedi.

İstanbul’un finans merkezi Maslak’ta durum böyle;

Gökdelenlerin bulunduğu Meydan sokakta yön tabelaları bile kara gömüldü.

Kaldırımlar karla kapalı olduğundan vatandaşlar araçlarla birlikte yolun ortasından yürümek zorunda kaldı.

Maslak havandan görüntü: