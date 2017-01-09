İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Salı günü için kar tatili ilan edildi mi?

İstanbul'da bugün okullar tatil ancak yoğun kar yağışı sürüyor ve öğrenciler İstanbul'da yarın yani 10 Ocak 2017 için de kar tatili ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyorlar. Peki İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter'dan İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusuna cevap verdi mi?

İstanbul'da bugün okullar tatil ancak yoğun kar yağışı sürüyor ve öğrenciler İstanbul'da yarın yani 10 Ocak 2017 için de kar tatili ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyorlar. Peki İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter'dan İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusuna cevap verdi mi?

İstanbul’da Cuma akşamı başlayan kar yağışı Cumartesi ve Pazar günleri de sürdü Pazar öğleden sonra İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter’dan bugün İstanbul’da okulların tatil olduğunu açıkladı. Ancak yoğun kar yağışı bugün de etkili oluyor. İstanbul’da çalışanlar yollara düşerken öğrenciler bugün tatil yapıyorlar! Peki ya yarın yani 10 Ocak Salı günü okullar tatil olacak mı? İşte detayar…

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI VAR MI?

İstanbul Valiliği resmi internet sitesinde henüz yarın yani 10 Ocak Salı günü için kar tatili duyurusu yok. Ayrıca İstanbul Valisi Vasip Şahin’in resmi Twitter’ın hesabında da son olarak dün yapılan kar tatili açıklaması bulunuyor yani 10 Ocak Salı için henüz bir duyuru yapılmış değil. Peki ya öğrenciler bu duruma ne diyorlar?

ÖĞRENCİLERİN TWITTER’DAN TEPKİLERi

@vasipsahin salı günüde tatilmi İstanbul

yine kar ve buz var yollarda

tatil olsun lütfen size teşekkür ederiz bugun tatil ettiğiniz için — nuran şahin (@nurancerentunc1) 9 Ocak 2017

Boyle giderse @vasipsahin yarin da tatil eder pic.twitter.com/FtinwCq3NF — Muhammed Eren Turhan (@MuhammedErenTu2) 9 Ocak 2017

@vasipsahin Vasip amcamız bir gün daha tatil eder herhalde Hadi Reis — Güncel Pop (@Guncel_Pop) 9 Ocak 2017