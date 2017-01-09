Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Salı günü için kar tatili ilan edildi mi?

İstanbul'da bugün okullar tatil ancak yoğun kar yağışı sürüyor ve öğrenciler İstanbul'da yarın yani 10 Ocak 2017 için de kar tatili ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyorlar. Peki İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter'dan İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusuna cevap verdi mi?
09:389 Ocak 2017
Gündem
İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Salı günü için kar tatili ilan edildi mi?
İstanbul'da bugün okullar tatil ancak yoğun kar yağışı sürüyor ve öğrenciler İstanbul'da yarın yani 10 Ocak 2017 için de kar tatili ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyorlar. Peki İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter'dan İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusuna cevap verdi mi?

İstanbul’da Cuma akşamı başlayan kar yağışı Cumartesi ve Pazar günleri de sürdü Pazar öğleden sonra İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter’dan bugün İstanbul’da okulların tatil olduğunu açıkladı. Ancak yoğun kar yağışı bugün de etkili oluyor. İstanbul’da çalışanlar yollara düşerken öğrenciler bugün tatil yapıyorlar! Peki ya yarın yani 10 Ocak Salı günü okullar tatil olacak mı? İşte detayar…

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI VAR MI?

İstanbul Valiliği resmi internet sitesinde henüz yarın yani 10 Ocak Salı günü için kar tatili duyurusu yok. Ayrıca İstanbul Valisi Vasip Şahin’in resmi Twitter’ın hesabında da son olarak dün yapılan kar tatili açıklaması bulunuyor yani 10 Ocak Salı için henüz bir duyuru yapılmış değil. Peki ya öğrenciler bu duruma ne diyorlar?

ÖĞRENCİLERİN TWITTER’DAN TEPKİLERi

İLGİLİ HABERİstanbul'da kar esareti sürüyorİstanbul'da kar esareti sürüyor
Son güncelleme: 10:1709.01.2017
Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar