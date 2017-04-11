İşte son referandum anketi: Yüzde 53…

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (AKAM) son referandum anketi, "hayır" oylarının önde olduğuna işaret etti...

Avukat Fidel Okan’ın KRT’de yaptığı açıklamaya göre, “hayır” oyları yüzde 53’ün üzerinde…

AKAM’ın 5-10 Nisan tarihleri arasında yaptığı ankete, 8160 kişi katıldığı, evet oy oranının yüzde 46,25, hayır oranının yüzde 53,75 olduğu belirtiliyor.

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Okan; “Ankara’da hayır açık ara önde. AKAM’ın sonuçları net olarak referandumdan hayır çıkacağının emaresi” ifadelerini kullandı ve “Evet” çıkması durumunda şirketi kapatacaklarını hatırlattı.

BAŞKAN ÖZKİRAZ: ‘ŞİRKETİ KAPATIRIZ’ DEMİŞTİ

Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, referandum anketleriyle ilgili olarak, “AKAM olarak ‘Evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür” demişti.