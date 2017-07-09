Çorum'da bir kadın dövülerek öldürüldü, Adana'da ise bir kadın uyuşturucu bağımlısı yeğeni tarafından katledildi bir diğer kadın ise ağır yaralandı. Konya'da da Suriyeli bir kadın kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşunun hedefi oldu. İşte 'Kanlı Cumartesi'nin kanlı detayı...

İlk vahşet haberi Çorum’dan geldi. 24 yaşındaki Canan Güler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülüp, boynu kırılarak öldürüldü, yanındaki 21 yaşındaki Özgür Kaya ise karnından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki Elitpark Hastanesi acil servisinin önüne 19 AU 427 plakalı otomobilin sürücüsü Özgür Kaya, yanındaki Canan Güler ile kendisinin yaralı olduğunu söyleyip, personelden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Canan Güler’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının vücudunun birçok yerinde morluklar olduğu, ayrıca boynunun kırıldığı tespit edildi. Karnından tabancayla vurulan Özgür Kaya ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, kurşun delikleri olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA’DA UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇ YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ KOMŞUSUNU AĞIR YARALADI

Adana’da ise uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ömer T., tartıştığı yengesi Fadime Tavan’ı bıçaklayarak öldürdü, yengesinin komşusu Azize Sabuncu’yu da ağır yaraladı. Olay, dün akşam saat 19.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana geldi. Fadime Tavan ve komşusu Azize Sabuncu evde otururken Ömer T. geldi. Burada, Ömer T. ile yengesi Tavan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında yengesi Fadime Tavan’ı bıçakla yaralayan Ömer T., kaçmaya çalışan Sabuncu’yu da evin önünde tutup bıçakladı. Kadınların çığlıkları üzerine yardıma koşan çevre sakinleri, kaçmaya çalışan Ömer T.’yi sokakta yakalayıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Fadime Tavan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, Sabuncu’nun durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sırasında Tavan’ın 9 yaşındaki oğlunun evde olduğu öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ömer T., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KONYA’DA SURİYELİ KADIN EVİNİN ÖNÜNDE OTURURKEN VURULDU!

Konya’da ise 55 yaşındaki Suriye uyruklu Turkıa Alkarım, evinin önünde otururken kolundan vurularak yaralandı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Loras Mahallesi 15303 Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu Turkıa Alkarım evinin önünde otururken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşlenen silahtan çıkan mermiyle kolundan yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alkarım, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Tedaviye alınan Turkıa Alkarım’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Alkarım’ın polise verdiği ifadesinde, ‘Evin önünde oturuyordum. Koluma bir şey geldi. Önce taş zannettim, sonra mermi isabet ettiğini gördüm” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yorgun mermi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. (DHA)