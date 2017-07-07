Kelepçe takılmasını reddeden Demirtaş duruşmaya katılmadı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kelepçe takılmasını reddettiği için Ankara Adliyesi'nde yargılanacağı davaya katılmadı. Demirtaş'ın duruşmaya SEGBİS üzerinden katılacağı öğrenildi.

Ankara 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davaya katılmak üzere sabah saatlerinde, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden çıkmak için hazırlanan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’a askeri yetkililer, kelepçe takmak istedi. Milletvekilliğinin devam ettiğini ve dokunulmazlığının bulunduğunu belirten Demirtaş, askeri yetkililere kelepçe takılması halinde duruşmaya gitmeyeceğini söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın, askeri yetkililerin kendisini kelepçesiz duruşmaya götüremeyeceklerini belirtmesi üzerine tekrar kaldığı odaya döndüğü öğrenildi.

HDP’DEN AÇIKLAMA GELDİ

HDP Genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Demirtaş’ın bugün Ankara Adliyesinde görülecek duruşmaya bizzat katılma talebinde bulunduğu, mahkemenin bu talebini 30 Haziran’da kabul ettiği belirtilerek şöyle denildi: “Demirtaş, bu sabaha karşı saat 03.40’ta Edirne Cezaevi’nde, yola çıkmak için geldiği servis aracında kendisine kelepçe takılmasının istenmesi üzerine Jandarma Bölük Komutanı ve nöbetçi müdür ile bir görüşme yapmıştır. Görüşmede halen milletvekili olduğunu, dokunulmazlığının devam ettiğini, kelepçe takılması halinde duruşmaya gitmeyeceğini ifade etmiştir. Jandarma Bölük Komutanının kelepçesiz götüremeyeceklerini ifade etmesi üzerine Demirtaş, kendisinin halk iradesiyle seçilmiş bir milletvekili olduğunu belirtmiştir. Kelepçe takılması konusundaki dayatma üzerine Demirtaş, saat 04.10’da kaldığı odaya geri dönmüştür.”