Kendisini ve kızını döven eşini balyozla öldürdü

Uşak'ın Banaz ilçesinde, eve alkolü gelip kızını ve kendisini dövdüğünü ileri sürdüğü eşi 41 yaşındaki Yusuf A.'yı balyozla başına vurarak öldürdüğü iddiasıyla 38 yaşındaki Sevim A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Banaz’ın Derbent Köyü’nde yaşayan ve TIR şoförlüğü, müzikholde garsonluk gibi pek çok işte çalıştığı belirtilen 3 çocuk babası Yusuf A., iddiaya göre, arkadaşları ile içki içtikten sonra bugün sabaha karşı eve geldi. Bir süre sonra eşi Sevim A. ve kızını döven Yusuf A., eline geçirdiği balyoz ile eve zarar vermeye başladı. Yusuf A., bu sırada aldığı alkolün de etkisiyle yere düştü.

Bu durumu fırsat bilen Sevim A., balyozu kapıp, kendisini ve kızını döven yerdeki eşinin başına birden fazla vurarak öldürdü. Sevim A., ardından jandarmayı arayıp, eşini öldürdüğünü ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Sevim A.’yı gözaltına aldı. Yusuf A.’nın cesedi ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA