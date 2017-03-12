Kılıçdaroğlu: İlişkileri askıya alın

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada hükümete "Hollanda ile ilişkileri askıya alın" çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'nın Seyhan Belediyesi tarafından tamamlanan Mahalle Merkezi, Spor Kompleksi , Gençlik Merkezi gibi yatırımların hizmete girmesi ve dar gelirli 1200 aileye ‘Halkkart’ dağıtılması töreninde yaptığı konuşmada, hükümete Hollanda ile ilişkileri askıya alması çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, “Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer Türkiye Cumhuriyetinin Bakanlarını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Büyükelçiliklerimize girişlerini engelliyorlarsa Hollanda ile ilişkilerimizi lütfen askıya alın. CHP olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Bakanların Almanya ve Hollanda'da engellenmelerinin kabul edilemez olduğunu, CHP'nin bunu bir referandum değil bir ülke meselesi olarak gördüğünden hükümete sonuna kadar destek vereceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, “Buradan açıkça hükümete çağrıda bulunuyorum. Almanya'da bizim Bakanımızı Almanya'ya, Konsolosluklarımıza, Büyükelçiliklerimize sokmuyorsa o zaman Alman askerlerinin bizim İncirlik'te ne işleri var? Biz bu konuda sonuna kadar hükümetin yanındayız. Destekçisiyiz. Yalnız bu işin de sonu İsrail gibi olmasın, Rusya gibi olmasın. Sonradan gidip özür dilemek olmasın. Söz söylüyorsan adam gibi arkasında olacaksın. Biz hükümete bu konuda her türlü desteği vermeyi hazırız. CHP olarak biz, yurt dışına gidecek olan bütün milletvekillerimize yurt dışı temaslarınızı kesin talimatını verdik. Yurt dışı programlarımızı iptal ettik. Bu işin referandumla evet-hayırla bir ilgisi yok. Bu iş milli bir iştir, sağcısıyla solcusuyla Türkiye'nin çıkarlarını haklarını savunmak her siyasi partinin ortak görevidir, biz bu görevi sonuna kadar yerine getireceğiz. Türkiye büyük ülkedir. Büyük ülke olmanın kurallarını yerine getireceksiniz” dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve milletvekilleri ile birlikte belediye tarafından yaptırılan içihnde düğün salonu, aşevi, atölyeler, emekli dinlenme odaları, spor salonları bulunan Bey Mahallesi Merkezi ile Şakirpaşa Spor Salonu Kompleksi, Engelsiz Gençlik Merkezi, Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile 9.Taziye Evinin açılışlarını gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca Seyhan belediyesi tarafından dargelirli 1200 aileye bedelsiz alışveriş yapma imkanı sunan Halkkart'ın dağıtımını da gerçekleştirdi. CHP Lideri, “Belediye başkanlarımıza şunu söyledim: Nerede olursa olsun her kuruşun hesabını vereceksiniz. Nerede bir gecekondu varsa, nerede fakir bir ortam varsa el uzatacaksınız, kreş yapacaksınız, anne çocuğunu güvenle getirecek, orada o çocuğun beslenmesi iyi olacak, mutlu olacak, çocuk oynayarak gelip oynayarak gidecek” diye konuştu.