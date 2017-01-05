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Kılıçdaroğlu’ndan ‘İzmir’ açıklaması

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İzmir'deki terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin her kenti, insanlarımız terörle yüz yüze. Türkiye bunu hak etmiyor. İzmir’deki şehitlerimize rahmet, yaralılara şifa diliyorum." dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı dolayısıyla İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı telefonla aradı.
20:095 Ocak 2017
Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan ‘İzmir’ açıklaması
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İzmir'deki terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin her kenti, insanlarımız terörle yüz yüze. Türkiye bunu hak etmiyor. İzmir’deki şehitlerimize rahmet, yaralılara şifa diliyorum." dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı dolayısıyla İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı telefonla aradı.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı dolayısıyla İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı telefonla aradı. İzmir Valisi Ayyıldız’dan terör saldırısına ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti” denildi.

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Son güncelleme: 20:3305.01.2017
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