Kılıçdaroğlu: “Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi asla kabul edilemez”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesini asla kabul etmediklerini belirterek “Ortadoğu'yu, barışı özleyen herkesi derinden yaraladı. Nasıl olur da kanın, acının, gözyaşının egemen olduğu bir yere gelir, böyle bir bombayı koyarsın. Topraklarında kan döken Filistinliler, bedel ödeyen Filistinliler” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde yer alan Wood Green bölgesinde CHP İngiltere Teşkilatı'nı ziyaret etti.

“TRUMP, KUDÜS’ÜN ORTASINA BİR BOMBA KOYDU”

Kılıçdaroğlu, Londra'da yaşayan Türklerle bir araya geldiği programda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını kınayarak “Trump’in yaptığı açıklama Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımış olması ile Kudüs’ün ortasına bir bomba koydu” diye konuştu.

“Kudüs dünyanın merkezi, Kudüs inançların merkezi, Kudüs hoşgörünün merkezi, Kudüs herkesin kucakladığı, Kudüs binlerce masumun bedel ödediği yer. Trump, bu kararıyla Kudüs’ün ortasına bir bomba koydu ve derinden yaraladı” diyerek şunları kaydetti:

“Bu karar bizi, Ortadoğu’du barışı özleyen herkesi derinden yaraladı. Nasıl olur da kanın, acının, gözyaşının egemen olduğu bir yere gelir ve bombayı koyarsın. Topraklarında kan döken Filistinliler, bedel ödeyen Filistinliler. Küçük çocukların ve kadınların bağımsızlık ve toprakları için mücadele ettiği Filistinliler”

“ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Kılıçdaroğlu, “1960'larda gencecik çocuklarımızın gidip Filistin Kurtuluş Örgütü ile mücadele ettikleri ve mezarlarını orada bıraktığımız çocuklarımızın annelerini asla unutmadık” diyerek sözlerini şöyle tamamladı: “ Biz Gazi Mustafa Kemal’in çocukları olarak, onun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlık mücadelesini hep önde tutarak, bütün mazlum milletlere örnek olarak yürürken, Filistinliler de aynı mücadeleyi yaparken oraya öyle bir bombanın koyulmasını asla kabul etmiyoruz ve kınıyoruz”

İHA