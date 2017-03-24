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Kılıçdaroğlu oğluna kız isteyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu referandum sonrası Trabzon'da oğlu Kerem'e kız isteyeceklerini söyledi.
12:4124 Mart 2017
Gündem
Kılıçdaroğlu oğluna kız isteyecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu referandum sonrası Trabzon'da oğlu Kerem'e kız isteyeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Radyo Viva’da Özay Şendir’in hazırlayıp sunduğu “İnce Ayar” programına konuk oldu.

radyo-ortaAnkara’dan canlı olarak yayınlanan programda Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ve referanduma dair açıklamalarda bulundu. CHP lideri  ilk kez özel hayatına dair de konuştu.

Geçtiğimiz hafta Güney Kore'den yurda dönen Kerem Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yılki CHP kongresine ise kız arkadaşı ile birlikte katılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Güney Kore’den yurda dönen Kerem Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yılki CHP kongresine ise kız arkadaşı ile birlikte katılmıştı.

Oğlunun doktorasını yeni tamamladığını, Güney Kore’den döndüğünü, “bedelli askerlik” yapma hakkı olmasına rağmen başvurmadığını ve 16 Nisan’da yapılacak olan yeni anayasa referandumu sonrasında Trabzon’da hayırlı bir iş yapacaklarını ve oğlu Kerem’e kız isteyeceklerini söyledi.

Son güncelleme: 12:4324.03.2017
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