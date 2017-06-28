Kortejin önünde mermi bulundu

Adalet Yürüyüşü'ne devam eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde yolda bir tabanca mermisi olduğu görüldü.

Kılıçdaroğlu’nun sürdürdüğü ‘adalet yürüyüşü’nün 14’üncü gününde, ikinci etebı saat 10.00’da Küçük Sanayi Sitesi Mevkiinde başladı. Yaklaşık 500 metre sonra grupla birlikte yürüyen Kılıçdaroğlu’nun önünde yolda bir tabanca mermisi olduğu görüldü. Saat 10.15 sıralarında Kılıçdaroğlu’nun 10 metre önünde yerdeki tabanca mermisinin farkedilmesi üzerine polisler, hemen etrafını çevirip önce fotoğrafını çektiler. Ardından mermiyi yoldan aldılar. Bu sırada basın mensuplarının görüntü çekmeye çalışması sırasında küçük çaplı bir kargaşa yaşandı. Kısa süreli bir duraklamanın ardından yürüyüş normal şekilde devam etti. (DHA)