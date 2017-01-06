KPSS tercih sonuçları: Heyecan had safhada

KPSS tercih sonuçları milyonlarca kişinin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi... Peki, heyecanla beklenen KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları milyonlarca kişinin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi... Peki, heyecanla beklenen KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet memuru hayali ile KPSS’ye giren milyonlarca kişi KPSS tercih sonuçlarının ne zaman yayınlanacağını merakla bekliyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercihleri 21 Ocak’ta başlayıp 30 Ocak’ta son bulmuştu. Tercihlerin sona ermesinin ardından herkes sonuçlara odaklandı. Fakat ÖSYM’nin resmi sitesi ve sosyal medya hesabından konuya dair bir açıklama yapılmadı. KPSS tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

KPSS TERCİH SONUÇLARI

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel Yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.