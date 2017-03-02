Kürdistan bayrağı asılması ‘Hayır’ oylarını patlattı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek SÖZCÜ’ye konuştu

Barzani'nin Başbakan Binali Yıldırım'la yaptığı görüşmeyi böyle değerlendiren Perinçek şu tespiti yaptı: “AKP-MHP, artık PKK ve HDP ile aynı cephede buluştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye'ye yaptığı ziyarette Kürdistan bayrağının göndere çekilmesinin “hayır” oylarını yüzde 60'a yükselttiğini iddia etti. Perinçek, ‘'Başbakan Yıldırım'ın Barzani ile Çankaya Köşkü'nde de Kürdistan bayrağının yer aldığı fotoğraftan sonra, evet çıkması mümkün değil. Hayır oyları patladı” dedi. AKP içinde eski ve yeni milletvekili, Genel Merkez yöneticisi, eski bakan ve il başkanı düzeyinde birçok kişinin “Hayır'' oyu vereceğini savunan Perinçek, “Başkanlığa hayır diyen AKP'lileri isim isim biliyorum. Bu skandaldan sonra hayır selinin önüne geçilemez. MHP tabanının da yüzde 80'i hayırcı” dedi.

‘TEPKİ SELE DÖNÜŞTÜ'

SÖZCÜ'ye konuşan Doğu Perinçek, bayrak olayının gerek AKP gerekse MHP tabanında tepkiye yol açtığını belirtti ve “AKP artık hayır oyu selinin önüne geçemez” tespiti yaptı. Perinçek, şöyle konuştu: “Barzani'nin bağımsız bir devletin başkanı gibi karşılanması ABD'nin Kürdistan planına evet anlamı taşıyor. Bağımsız bir Kürdistan devleti yoktur. Ancak, ABD silahıyla hazırlanan bir bağımsız Kürdistan devlet planı vardır. AKP yönetimi Kürdistan bayrağıyla hem ABD'nin 2. İsrail planına, hem de PKK bayrağına ‘evet' dedi.”

“BAHÇELİ ‘EVET' DİYEMEZ”

“Devlet Bahçeli grup toplantısında ‘Kürdistan bayrağına hayır' dedi. Ancak bunun inandırıcı olması için başkanlık sistemine de ‘hayır' demesi gerekir. Aksi takdirde grup konuşması halkı aldatma çabasından başka bir anlam taşımaz. Kürdistan bayrağı açılması kimlerin PKK ve FETÖ ile el-ele verdiklerini sergilemiştir. Artık, evet diyen AKP ve MHP, Kürdistan bayrağına evet diyen PKK ve HDP ile aynı cephede buluşmuştur.”

“Bu bayrak, Müslüman kanı dökülmesi içindir”

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, “Kürdistan bölgesi Irak anayasasına göre Irak devleti içinde federe bir bölgedir. Barzani'nin bağımsız bir devletin başkanı gibi karşılanması, ABD'nin Kürdistan planına ‘evet' anlamı taşıyor” dedi. Perinçek şöyle devam etti: “ABD sözde Kürdistan'ı kurmak için Irak'ı iki kez işgal etti. Suriye'de yıllardır sürüp giden iç savaşı tezgahladı, milyonlarca Müslümanın kanına girdi. Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesi ABD silahıyla Müslüman kanı dökülerek kuruldu. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt koridoru da Müslüman kanı dökülerek açıldı.”

‘Bu pkk bayrağı'

Perinçek “Bundan sonra da Diyarbakır merkezli sözde Kürdistan ancak Müslüman kanı dökülerek kurulur” iddiasında bulundu ve şöyle konuştu: “PKK-PYD terörü, ABD tarafından bu nedenle silahlandırılmakta ve desteklenmektedir. Kürdistan bayrağı, Müslüman kanı dökülmesine ‘evet' bayrağıdır. Kürdistan bayrağı aslında PKK bayrağıdır. Nitekim Kürdistan bayrağı çekilmesini PKK-PYD resmi açıklamalarla destekledi. HDP de alkışladı.”