Kütahya’da uçak düştüğü iddiaları asılsız çıktı

Kütahya'da 'uçak düştüğü iddiaları'nın asılsız ortayı ortaya çıktı.

Vatandaşların ‘arka arka 2 yüksek duyduk’ ihbarları üzerine merkeze bağlı Çöğürler, Belkavak ve Kaynarca istikameteni AFAD ekipleri gönderildi. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada ‘Uçak düştüğü yönündeki’ iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Çöğürler Köyü Muhtarı Recep Çöğür, “Arka arkaya 2 yüksek ses duyduk. Ses o kadar yüksekte ki, evlerin camları ve kapıları sallandı. Durumu yetkileri arayarak uçak düşmüş olabileceği ihbarında bulunduk. Yapılan aramada herhangi bir olaya rastlanmadı. İki ses büyük bir ihtimalle uçakların hava boşluğundan dolayı ses patlaması yapmış. Buna sevindik” dedi.

Kütahya İtfaiye Müdürü Ümit Tulum da, bölgede yaptıkları çalışmada herhangi bir olayla karşılaşmadıklarını dile getirdi.

112 Acil Servis, AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri, bölgeden ayrılarak normal görevleri başına döndü.

İHA