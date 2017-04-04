LYS’ye başvuracaklara kötü sürpriz: LYS ücretleri ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde YGS stresini yaşayan ve bu sınavda barajı geçen öğrenciler için LYS başvuruları bugün başlıyor. LYS'ye başvuracak öğrencilere kötü bir sürpriz var. LYS ücretleri zamlandı, LYS ücretleri ne kadar oldu?

YGS’de 180 puanlık barajı geçen adaylar Lisans bölümlerine yerleşebilmek için LYS’ye girecekler. LYS başvuruları bugün yani 4 Nisan günü başladı ve 17 Nisan tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, LYS’de yapılacak olan 5 oturumun kendi bölümlerine uygun olanlarına girecekler. LYS başvuruları 17 Nisan günü bitecek olmasına rağmen LYS ücretleri 18 Nisan Salı günü saat 23:59’a kadar yatırılabilecek.

LYS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

LYS’ye başvuracak adaylar ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ya da aday başvuru merkezleri üzerinden başvurularını yapabilecekler. LYS’ye girecek olan adaylar her oturum için 40 TL ücret ödemek zorundalar. Birkaç ay önce YGS’ye girmek için de para veren öğrencilerin sınav ücretleriyle iyice beli bükülmüş olacak.

LYS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre LYS tarihleri aşağıdaki gibidir;

10 Haziran LYS-4 (Sosyal Bilimler)

11 Haziran LYS-1 (Matematik)

17 Haziran LYS-2 (Fen Bilimleri)

17 Haziran LYS-5 (Yabancı Dil)

18 Haziran LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya)