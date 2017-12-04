Mahkeme itirazını reddetti, Ferrari’sini hediye edecek

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde, lüks segment araç kiralama şirketi bulunan 29 yaşındaki Ufuk Karavar'a 5000 cc motor gücüne sahip lüks aracıyla seyir halindeyken kendisini durduran polis tarafından 'Yüksek egzoz sesiyle araç kullanma' cezası kesildi. Aracın egzozunun fabrika çıkışlı olduğunu belirterek cezayı yargıya taşıyan Karavar'ın itirazı reddedildi. Haksız yere ceza yazıldığını söyleyen Karavar, "Bu araç bu sesi çıkardığı için vergi ödüyorum, üstüne ceza yiyorum. Benim anladığım aracı al ama trafiğe çıkma deniyor. Bununla ilgili bana mantıklı bir cevap veren devlet görevlisine bu aracı hediye edeceğim" dedi.

Gaziemir’de, lüks segment araç kiralama işletmeciliği yapan Ufuk Karavar, geçen eylül ayında evine gittiği sırada kendisini trafik polisi durdurdu. Lüks aracının ön kısmında plaka takma yeri olmadığından önde plakası bulunmayan aracı için polis memuru 1763 lira ceza yazdı.

Ceza tutanağını inceleyen Karavar, tutanakta başka bir cezanın daha yazıldığını gördü. Karavar’a aynı zamanda ‘Yüksek egzoz sesiyle araç kullanma’ cezası kesildi. Aracının 5000 cc motor gücüne sahip olduğunu ve fabrika çıkışlı egzoz bulunduğu belirten Karavar, cezanın iptal edilmesini için konuyu yargıya taşıdı. Sulh Ceza Hakimliği’ne cezanın iptali için itirazda bulunan Karavar’a mahkemeden de kötü haber geldi.

Mahkeme cezanın yerinde olduğunu belirterek, Karavar’ın itirazını reddetti.

“O SESTEN DOLAYI ARACIN VERGİSİNİ ÖDÜYORUM”

Lüks aracının egzozunun orijinal olmasına rağmen haksız yere ceza yediğini dile getiren Karavar, “Eylül ayında eşimle birlikte eve giderken polis durdurdu. Alkol ve ehliyet kontrolü yaptı. Aracımızın ön tarafında plaka olmadığı için ceza yazdı. Bu araçlar yurt dışından geldiği için plaka takma yerleri yok. Polis arkadaşa durumu anlattık. Ancak 1763 lira ceza yazdı. Cezayı kabul ettik. Eve gittiğimde ceza tutanağını kontrol edince ikinci bir ceza gördüm. ‘Yüksek egzoz sesiyle araç kullanma’ cezası adı altında 206 lira ceza kesilmiş. Geri döndüm ve polis arkadaşa aracın fabrikadan böyle çıktığını söyledim. Ancak cezayı iptal etmedi. Susturucu takmam gerektiğini belirtti. Ben de bu araçlara susturucunun takılamayacağını söyledim. Zaten o sesten dolayı aracın vergisini ödüyorum buna rağmen ceza yedim” dedi.

“FERRARİ’Mİ HEDİYE EDECEĞİM”

Aracının muayene istasyonundan sorunsuz geçtiğini ve ‘Türkiye standartlarına uygundur’ yazılı evrak aldığını belirten Karavar, kendisini 206 lira cezayı ödemekten kaçmakla suçlayanlara şöyle dedi:

“Ben aracımı alırken, bunun bütün vergilerini ödedim. Hatta egzozunun bu şekilde olmasından dolayı bile vergi ödedim. Vergilerini ödediğim aracı trafiğe çıkartamıyorum. Yani yazılan ceza ve mahkemenin kararıyla devlet diyor ki ‘Sen bu aracı al, tüm vergilerini öde, ülkeye getir ama trafiğe çıkma.’ Araca binersen ceza, gaza basarsan ceza, sadece içine bin otur. Bu kadar yüksek ücretlerle aldığımız ve vergisini ödediğimiz aracı vitrine mi koyalım? Özellikle sosyal medyada beni 206 lira cezayı ödemek istemediğim için cezaya itiraz ettiğimi söyleyenler var. Para önemli değil. Önemli olan benim haksız yere yediğim cezadır. Bu araç orijinal. Ben bugün egzozdan yedim. Sen yarın sis farından ya da başka bir parçasından haksız yere ceza yersin. Bu aracın Türkiye girişi serbest, trafiğe çıkışı yasak. Egzoz orijinal olduğu halde gürültüden ceza yiyorum. Bana bununla ilgili mantıklı bir açıklama yapan devlet görevlisine bu Ferrari’yi hediye edeceğim” dedi.

“ARACIN BAYİSİNE MAİL ATTIM”

Aracının orijinal olmasına rağmen ceza yediğini ve bundan sonra da yine ceza kesilme olasılığının olduğunu söyleyen Karavar, “Ben şimdi de aracın İtalya’daki bayisine e-mail attım. Sizin Türkiye’ye sattığınız bu araca ceza yazıyorlar dedim. Oradan gelecek cevaba göre hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

DHA