Meclis Genel Kurulu’nda gerilim! Oylama durdu

Anayasa görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul'da 3.maddenin oylanması sırasında AKP ve CHP'li vekiller arasında kısa süreli yumruklaşma yaşandı

Anayasa görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul'da 3.maddenin oylanması sırasında AKP ve CHP'li vekiller arasında kısa süreli yumruklaşma yaşandı

Oy kullanmak için hükümet sıralarında çekim yapan vekiller üzerinde başlayan tartışma fiziki arbedeye dönüştü. AKP Grup Başkan vekili Mustafa Elitaş, açık oylamaları cep telefonu ile çekmeye çalışan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan’ın üzerine yürüdü.

AKP ve CHP’li vekiller bu bölümden uzaklaşmak istemeyince tansiyon yükseldi. Farklı bölgelerde yumruklaşmaların ve tekmelerin atıldığı görüldü

Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın oylamayı durdurdu. Oy kullanılan kupaları da kaldırttı. Oturuma 20 dakika ara verildi. 3. madde yeniden oylanacak.

Öte yandan yaşanan gerginlik sırasında AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de salonda bulundu.

Ayrıntılar gelecek….