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Medyada ByLock operasyonu devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen işadamı Ethem Sancak’ın sahibi olduğu 24 TV kanalının editörü ve sunucusu Mustafa Ayar'ın “FETÖ operasyonu” kapsamında gözaltına alınmasının ardından, medyada bir ByLock şüphelisi daha çıktı.
23:519 Mart 2017
Gündem
Medyada ByLock operasyonu devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen işadamı Ethem Sancak’ın sahibi olduğu 24 TV kanalının editörü ve sunucusu Mustafa Ayar'ın “FETÖ operasyonu” kapsamında gözaltına alınmasının ardından, medyada bir ByLock şüphelisi daha çıktı.

Habertürk gazetesinde eğitim muhabiri olarak çalışan Lütfi Erdoğan’ın da telefonunda ByLock bulunduğu anlaşıldı. Habertürk yönetimi, bu olayın ardından Lütfi Erdoğan ile yollarını ayırırken, gazetecinin gözaltına alınmadığı öğrenildi.

Odatv’nin haberine göre; Lütfi Erdoğan uzun süredir Milli Eğitim Bakanlığı içerisinden haberlere imza atıyordu. Hükümete yakın bir isim olarak bilinen Lütfi Erdoğan’ın, Gülen Cemaati’nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı da sosyal medyada paylaşımları bulunması dikkat çekti.

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