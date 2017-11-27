Melih Gökçek’in dinozorları söküldü!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gökçek’in dinozorlarını da yerlerinden söktürdü.

Göreve geldikten sonra Melih Gökçek'in izlerini silen, fıskiyeyi kaldırıp, Ankara Kanalı ihalesini iptal eden ve kedili logodan da vazgeçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gökçek'in dinozorlarını da yerlerinden söktürdü. Ankaralıların tepkisini toplayan, çok eleştiri alan ve 10 milyon lira harcanan dinozorlar, vinçlerle yerlerinden kaldırıldı. Kavşaklardan alınan dinozorlar depoya konuldu. Dinozorların yerine, çiçek ve ağaç fidanları dikilecek.

Göreve geldikten sonra Melih Gökçek'in izlerini silen, belediye önündeki fıskiyeyi kaldırıp, Ankara Kanalı ihalesini iptal eden ve kedili logodan da vazgeçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gökçek'in dinozorunu da yerinden söktürdü. Atatürk Orman Çiftliği Kavşağında bulunan dinozor çekici araçla depoya kaldırıldı. Dinozorun olduğu bölgenin çiçeklendirilecek ve ağaç fidanı ekilecek.

Ankapark'ın bulunduğu kavşağa 2014 yılında koyulan dinozor maketi, büyük tartışmalara neden olmuştu. Atatürk Orman Çiftliği kavşağına dikilen dinozor heykelinin yaklaşık 10 milyon TL'lik maliyeti de Ankaralıların tepkisini çekmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla dinozor heykeli kaldırıldı. Belediye ekipleri, dinozor maketin büyük bir vinçle kaldırarak, diğer dinozorların olduğu depoya götürdü.

Tuna başkanlığa geldiği 6 Kasım 2017 tarihinden itibaren önce Gökçek'in prestij projesi olarak tanıttığı Ankara Kanalı ihalesini ‘israf' gerekçesiyle rafa kaldırmıştı. Ardından da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 kez mahkemelik olan ‘Gülen Ankara Kedisi' logosunun değişikliği için harekete geçmişti. Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan ve ‘Gökçek'in ‘fışkiye'si olarak bilinen fıskiyeyi de kaldırtmıştı.